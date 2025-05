Piłkarz Realu Madryt rywalem Marcina Bułki! Gigant musi zdecydować

Marcin Bułka po zakończeniu sezonu prawdopodobnie pożegna się z OGC Nice. Sporo mówi się o tym, że trafi do Anglii, natomiast pojawiła się też opcja transferu do Galatasaray. Francuski klub zażądał jednak za naszego bramkarza 20 mln euro, co "przestraszyło" tamtejszych działaczy. Portal Nefes poinformował w środę, że Galatasaray wstrzymało negocjacje z OGC Nice i ruszyło po bramkarza Realu Madryt.

