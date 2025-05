Oficjalnie: reprezentant Polski i mistrz Europy odchodzi z PlusLigi

Od wielu miesięcy trwały spekulacje, gdzie w przyszłym sezonie zagra Tomasz Fornal. Jeden z liderów reprezentacji Polski sam potwierdził odejście z Jastrzębskiego Węgla przed final four Ligi Mistrzów i przyznał, że przeniesie się do Turcji. Teraz oficjalnie pożegnał się z klubem, dla którego grał przez ostatnie sześć lat.

Tomasz Fornal pożegnał się z Jastrzębskim Węglem. Transfer do Turcji

W ostatnim sezonie w Polsce reprezentantowi Polki nie udało się obronić mistrzostwa kraju. Jastrzębski Węgiel przegrał w meczu o trzecie miejsce z Projektem Warszawa i Fornal zmieni klub bez medalu PlusLigi. Do Turcji przeniesie się jednak z czterema mistrzostwami Polski na koncie i sam przyznał, że jest dumny z tego, co dokonał.

- Witam Was drodzy kibice, z tej strony Tomasz Fornal. Najprawdopodobniej ostatni raz jako zawodnik Jastrzębskiego Węgla mam tę okazję z wami rozmawiać. Dziękuje wam za te wspaniałe sześć lat. To było coś niesamowitego, grać przed wypełnioną halą. Zrobiłem, co mogłem i oddałem wam całego siebie. Zostawiłem zdrowie, zostawiłem co miałem - zaczął zawodnik w pożegnaniu opublikowanym przez klub.

- Trochę wygrałem, mam nadzieję, że zapamiętacie mnie dobrze i życzę wam wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że klub dalej będzie odnosił sukcesy. Może gdzieś tam się przetniemy na szlaku, a kto wie, może jeszcze kiedyś się tutaj spotkamy i tę koszulkę założę. Pozdrawiam Was Serdecznie, cieplutko całuje. Siwy się żegna, na razie - podsumował Fornal.

Prezes klubu Adam Gorol przyznał, że "bramy klubu" są dla Fornala zawsze szeroko otwarte i jeśli będzie chciał znów zagrać w jego barwach, to tak się stanie. Na razie przyjmujący zwiąże się z Ziraatem Bankasi AnkaraZiraatem Bankasi Ankara, czyli świeżo upieczonym mistrzem Turcji. To będzie dla niego pierwszy zagraniczny klub. 27-latek grał wcześniej w Czarnych Radom.