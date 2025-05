Chce grać dla Polski. Siatkarz reaguje na zainteresowanie Grbicia

Już w najbliższych tygodniach rozpocznie się sezon reprezentacyjny w siatkówce. Na start Polacy zagrają w Silesia Cup, a następnie powalczą o kolejny medal Ligi Narodów. Nikola Grbić ogłosił już listę powołanych i nie brakuje zaskoczeń. Pojawili się debiutanci, a kilku doświadczonym kadrowiczom szkoleniowiec pozwolił odpocząć. - Rozumiem, że każdy chciałby grać, ale decyzje, które podjąłem, są w perspektywie czterech najbliższych sezonów. To okazja, żebym miał wgląd na młodych zawodników. Mają talent, mogą się stawać coraz lepsi. To okazja dla mnie i dla nich - podkreślał w rozmowie z portalem siatka.org. Grbić przygląda się też innemu siatkarzowi. Obecnie nie może powołać go do kadry, ale kto wie, co przyniesie przyszłość.

REKLAMA

Zobacz wideo To już oficjalne! Mamy historyczny rekord frekwencji w PlusLidze. Komentuje Kewin Sasak

Wassim Ben Tara mówi o grze dla polskiej kadry. "Kiedy będzie zainteresowanie, nie odmówię"

Mowa o Wassimie Ben Tarze. To Tunezyjczyk, który ma polskie korzenie. Jego matka pochodzi bowiem z kraju nad Wisły. Od kilku lat siatkarz stara się, by otrzymać polską licencję, co dałoby mu szansę gry m.in. dla naszej kadry. Sytuacja jest jednak skomplikowana i jak na razie formalności nie załatwiono. - Polski paszport mam po mamie Polce, natomiast walczę teraz o ten "sportowy" - podkreślał w 2023 roku.

Głos w jego sprawie zabrał sam Grbić i mocno go komplementował w programie "Siatkarskie Ligi". Teraz odniósł się do tego sam zainteresowany. - Jestem bardzo szczęśliwy, że trener się mną interesuje - zaznaczył Ben Tara na wstępie rozmowy z Interią. - Nie wiem, jak wygląda sytuacja z tym, czy możemy grać w kadrze wspólnie z Wilfredo Leonem, ale kiedy będzie zainteresowanie, nie odmówię. Do tej pory nie mam jednak informacji, więc o tym nie myślę - podkreślał. Podobną deklarację złożył już kilka lat temu. - Jeśli dostanę telefon, na pewno nie odmówię. Do tej pory jednak wszystko robiłem z myślą o tym, by grać jako Polak - mówił w 2023.

Wassim Ben Tara dołożył cegiełkę do sukcesu

Na czym obecnie skupia się Ben Tara? - Na ten moment chcę celebrować Puchar Europy, bo nie zdobywa się go każdego dnia - wyjawił w rozmowie z Interią. To właśnie Sir Sicoma Monini Perugia, w której występuje Tunezyjczyk, wywalczyła w tym sezonie trofeum Ligi Mistrzów. W finale po pasjonującej walce rozprawiła się z Wartą Zawiercie, choć potrzebowała do tego aż pięciu setów. Dwie pierwsze partie wygrała bez problemu, ale w kolejnych dwóch musiała uznać wyższość polskiej ekipy. O wszystkim zadecydował tie-break, wygrany przez Perugię do 10.

Zobacz też: Wilfredo Leon czekał na to 10 lat. Cała Polska aż przecierała oczy.

Silesia Cup odbędzie się 30 i 31 maja, czyli 11 dni przed startem Ligi Narodów w Chinach. W turnieju udział wezmą też trzy inne reprezentacje. Mowa o Bułgarii, Niemcach i Ukrainie. Grbić już zapowiedział, jaki ma plan na tę imprezę. - Mamy na tym turnieju trzy spotkania i w każdym z nich będzie sporo zmian. Rozumiem, że wynik jest ważny, ale dla mnie ważniejsze jest, żeby sprawdzić, jak siatkarze zaprezentują się w oficjalnym spotkaniu - mówił.