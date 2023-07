Ostatnie dni wyglądają tak: od rana Mirosław Stasiak, Inszury, zamieszanie z selekcjonerem, wewnętrzne wojenki w PZPN i kolejne niezgrabnie napisane komunikaty, a wieczorami odtrutka - czyste emocje i wygrana Rakowa Częstochowa z Karabachem Agdam w eliminacjach Ligi Mistrzów, radość ze zwycięstwa i dominacji Lecha Poznań nad Żalgirisem Kowno, podliczanie rankingowych punktów zdobytych przez Pogoń Szczecin po 5:2 z Linfield FC i uratowany w Kazachstanie remis Legii Warszawa, który otwiera przed nią drzwi do awansu, bo trudniejszy etap ma już za sobą.

Nigdy byśmy nie przypuszczali, że oglądając eliminacyjne mecze z udziałem polskich klubów, będziemy czuli się odrobinę bezpieczniej niż podczas spotkań reprezentacji Polski. A patrząc szerzej - że to w klubach będziemy szukać normalności, profesjonalizmu, spokoju i racjonalnego działania, z którymi w ostatnich dziesięciu latach kojarzyła nam się federacja. Nie chodzi tylko o środowy i czwartkowy wieczór, gdy dobre występy polskich drużyn zbiegły się z niesłabnącym od kilku tygodni zamieszaniem wokół PZPN. To proces: federacja się cofa, kluby idą naprzód.

To też nie tak, że wszystko w eliminacyjnych meczach było idealne. Zaczynając od Rakowa Częstochowa - sam trener Dawid Szwarga przyznał na konferencji prasowej, że jego zespół powinien lepiej przetrzymać dobry moment Karabachu i nie pozwolić sobie wbić dwóch goli. Końcówka tego meczu w ogóle nie była typowa dla mistrzów Polski, którzy jak żaden z ekstraklasowych klubów potrafią utrzymywać prowadzenie i prowadzić grę w ten sposób, by uniknąć zagrożenia. Dalej: Lech Poznań zmierzył się z arcysłabym litewskim zespołem i mógł wygrać ten mecz znacznie wyżej, gdyby po przerwie nie zdjął nogi z gazu. Ale też Lech, jak żaden inny polski zespół, zna ligowo-pucharowy rytm i wie, kiedy zaoszczędzić siły. Pogoń Szczecin? 5:2 to świetna zaliczka, ale też nieco szczęśliwa, bo w samej końcówce, jeszcze przy wyniku 4:2, to Linfield zdobył kontaktową bramkę, nieuznaną ostatecznie ze względu spalonego. Legia Warszawa? Logistycznie miała najtrudniej, warunki też najmniej przyjemne, co i tak nie usprawiedliwia błędu przy pierwszej bramce, gdy najpierw zdrzemnęli się środkowi obrońcy, a później Kacper Tobiasz rzucił się za piłką w niewłaściwym momencie. Remis 2:2 z Ordabasy Szymkent pozostawia niedosyt, ale pozwolił uniknąć kompromitacji, na którą zanosiło się jeszcze w 62. minucie, przy dwubramkowym prowadzeniu Kazachów.

Ostatecznie są trzy zwycięstwa i remis (3:2 Raków, 3:1 Lech, 5:2 Pogoń i 2:2 Legia). Pod kątem rankingowym daje to dobry wynik - 0,875 pkt, co oznacza, że nadrabiamy część strat do Greków, Szwedów i Chorwatów, a zarazem powiększamy przewagę nad Cypryjczykami i Rumunami. Ale w tym zestawieniu klubów i federacji nie tylko o punkty chodzi. Wreszcie mamy przekonanie, że polscy pucharowicze działają z głową i zaczynają sezon dobrze przygotowani. Ich kadry są szersze, kluczowi piłkarze zostali, a nowi w większości przyszli na tyle szybko, że trenerzy zdążyli jeszcze nad nimi popracować w okresie przygotowawczym. Żaden prezes ani właściciel klubu z czołówki dawno nie wypowiedział żadnego ze zdań, które przez lata kojarzyły nam się z minimalizmem i szukaniem łatwych wymówek: że najlepszych zawodników trzeba sprzedawać, że na dobry transfer trzeba poczekać, bo ekstraklasa nie ma renomy i że szeroka kadra potrafi też być problemem.

Normalność, której długo brakowało

To dopiero początek, ale nawet fakt, że Raków, Lech, Legia i Pogoń zdobyły w pierwszej kolejce ekstraklasy komplet punktów, a później przyzwoicie wypadły w eliminacjach, wydaje się znaczący. Raków błyskawicznie zareagował na poważną kontuzję Iviego Lopeza - ściągnął Johna Yeboaha i Sonny’ego Kittela, co też zdążyło już przynieść korzyści, bo Yeboah błysnął z Florą Tallin w I rundzie, a Kittel strzelił gola przesądzającego o zwycięstwie z Karabachem. Zastąpienie odchodzącego po siedmiu latach Marka Papszuna jego najzdolniejszym uczniem - Dawidem Szwargą też na razie się broni i wygląda wręcz na bezbolesne. Legia z kolei zatrzymała Josue, a Pogoń prawdopodobnie znalazła w Eftimisie Koulourisie brakujący element układanki i nieźle wymieszała zawodników młodych z doświadczonymi. Pierwsza bramkowa akcja Lecha w meczu z Żalgirisem? Nowy lewy obrońca - Elias Andersson dograł do nowego skrzydłowego - Dino Hoticia, który oddał świetny strzał głową. Dyrektor sportowy Tomasz Rząsa mógł świętować.

To normalność, której długo brakowało. Świadomość, że trzeba zainwestować, by później świętować. To wreszcie mądrość i doświadczenie klubów. Michał Świerczewski w Rakowie najpierw powiedział, że musi zacisnąć pasa, ale najwyraźniej była to tylko zmyłka, bo później doinwestował ten zespół i sprowadził m.in. Kittela, który z miejsca może stać się gwiazdą ekstraklasy. Biznesowy racjonalizm od lat miesza się u Świerczewskiego z kibicowską miłością. Piotr Rutkowski, po latach spędzonych w Lechu Poznań i wielu popełnionych błędach, wyciągnął trafne wnioski. Działa planowo, ma już dość rewolucji. W Legii duet Jacek Zieliński - Kosta Runjaić idą pod rękę i już znacznie mniej chaotycznie niż przed rokiem budują drużynę, w której wielu ekspertów i postronnych kibiców dostrzega przyszłego mistrza Polski. Pogoń natomiast dobrą pracą w akademii i coraz lepszym skautingiem już bodaj na dobre wdarła się do ligowej czołówki. Każdy z tych klubów ma na siebie pomysł. Każdy jest jakiś. A co ważne - każdy z nich jest coraz lepszy.

Nie ma afer, skandali ani nawet głośnych problemów. Codzienne działanie wydaje się racjonalne i przynosi dobre efekty. Coraz częściej słyszymy o rozwijających się w klubach działach naukowych, wykorzystujących zaawansowaną technologię. Szefowie klubów coraz śmielej oddają też część zadań w ręce profesjonalistów, którzy wolą działać na podstawie twardych danych niż na nos. W PZPN też jeszcze niedawno było to standardem.