Dziennikarz: Śląsk przegrał w sądzie z byłym piłkarzem. Rzecznik kontruje

W środę dziennikarz Piotr Potępa zamieścił na Twitterze informację o przegranym przez Śląsk Wrocław procesie. "Śląsk Wrocław przegrał w sądzie z Michałem Chrapkiem. Sprawa dotyczyła obniżenia wynagrodzeń zawodników w związku z pandemią. Na mocy wyroku sądu Śląsk musi teraz wypłacić Chrapkowi całą zaległą kwotę. Wcześniej podobny proces z klubem wygrał Mateusz Radecki" – czytamy we wpisie.

Śląsk przegrał w sądzie z Chrapkiem? Rzecznik mocno odpowiada

Na tę informację zareagował jednak rzecznik Śląska, Jędrzej Rybak. "Jak na tak krótki wpis, zmieściło się sporo nieścisłości i - mówiąc wprost - nieprawdy. Sprawa została wytoczona z powództwa Śląska. Przedmiotem sprawy jest wniosek o zbadanie przez Sąd Polubowny PZPN czy klub jest wolny od zobowiązań wobec Michała Chrapka. Klub w sprawie płatności za okres lockdownu doszedł do porozumienia z całą drużyną, z którego wyłamała się trójka graczy. Zgodnie z wydanym orzeczeniem Śląsk Wrocław na dziś nie jest zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Michała Chrapka i Mateusza Radeckiego. Ewentualna wysokość zobowiązania musi zostać określona w odrębnym postępowaniu. Wpis jest nieprawdziwy i nierzetelny, co niestety wpasowuje się we wcześniejszą retorykę" – napisał rzecznik.

Michał Chrapek trafił do Śląska Wrocław w 2017 roku z Lechii Gdańsk. Przez trzy sezony Chrapek rozegrał w barwach Śląska 96 spotkań. Strzelił w nich dziewięć goli i zanotował 17 asyst. W 2020 roku wygasł jego kontrakt i piłkarz trafił do Piasta Gliwice. W tym sezonie zagrał 14 razy, strzelił bramkę i dorzucił dwie asysty.

O tym, dlaczego Chrapek nie przedłużył kontraktu ze Śląskiem powiedział krótko w rozmowie z serwisem igol.pl. - Myślę, że było kilka takich spraw, niedociągnięć, ale nie chciałbym w mediach o nich mówić. Stało się, jak się stało, i na tym zamykam temat. Chciałem zostać we Wrocławiu, bardzo mi na tym zależało, bo dzieci, synowie właśnie tutaj chodzą do szkoły i do przedszkola. Niestety sprawy potoczyły się inaczej, ale dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że to była bardzo dobra decyzja. Nie żałuję tego, wręcz przeciwnie. Jestem bardzo szczęśliwy tutaj, gdzie jestem.