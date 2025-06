Ostrzeżenie dla Świątek i Sabalenki po Roland Garros. To ma być nowa królowa tenisa

Iga Świątek nie obroniła tytułu w wielkoszlemowym Roland Garros i zakończyła rywalizację na półfinale. Polka zagrała świetne spotkanie przeciwko Arynie Sabalence, ale przegrała 6:7 (1), 6:4, 0:6 z liderką światowego rankingu. Ostatecznie Sabalenka nie została triumfatorką Roland Garros, bo w finale lepsza okazała się Coco Gauff (6:7 (5), 6:2, 6:4). Dla Amerykanki to był drugi wygrany turniej wielkoszlemowy w karierze, po US Open sprzed dwóch lat. - Coco z pewnością może dominować na tej nawierzchni, biorąc pod uwagę sposób, w jaki grała. Ona trochę lepiej gra w grę Igi - uważa legendarna Chris Evert.

Problemy dla Świątek i Sabalenki? Gauff jeszcze nie jest w szczycie formy. "Przerażająca myśl"

Czy Sabalenka i Świątek mogą się bardzo obawiać Gauff w przyszłości? Z analizy, która pojawiła się na portalu thetennisgazette.com wynika, że na taki scenariusz można było się nastawiać już od końcówki zeszłego roku, gdy Coco była w dobrej formie.

"Po wygraniu WTA Finals w zeszłym roku, Gauff zapowiadała ten moment i to jest jej czas w blasku sławy. Gauff udowodniła, że nie jest tylko chwilową sensacją. Niewielu się tego spodziewało, ale im dłużej pozostaje się przy jednym tytule wielkoszlemowym, tym bardziej pojawiają się wątpliwości" - czytamy we wspomnianej analizie. Dziennikarz zwraca też uwagę na to, że Gauff nie była jeszcze w szczytowej formie. "Ona będzie tylko coraz lepsza, im więcej będzie grać i nabierać pewności siebie" - dodaje.

Większość przewidywała, że Gauff przegra w finale Roland Garros z Sabalenką. "Wielu przewidywało taki scenariusz, ale nawet po przegranym pierwszym secie Gauff nie wykazała oznak przytłoczenia i podjęła walkę z numerem jeden na świecie. Można śmiało powiedzieć, że Gauff w pełni zasługuje na takie zwycięstwo" - pisze thetennisgazette.com.

Żeby nie było tak cukierkowo, to dziennikarz wskazuje, że Gauff musi znacznie poprawić się w grze na kortach trawiastych. Jej najlepszym wynikiem na Wimbledonie była czwarta runda w 2019, 2021 i 2024 r.

"Ta edycja Wimbledonu będzie dla Gauff dziwna, bo po raz pierwszy weźmie w niej udział po zwycięstwie w turnieju wielkoszlemowym. Moment może być idealny, bo czwarta runda nie wystarczy zawodniczce tej klasy. W tym roku Gauff ma realną szansę awansować do ćwierćfinału. Świat stoi przed Gauff otworem i przerażająca jest myśl, co taka zawodniczka z takim potencjałem może osiągnąć od tego momentu" - podsumowuje thetennisgazette.com.

A jakie są plany startowe Świątek? Jeszcze przed Wimbledonem (który odbędzie się od 30 czerwca do 13 lipca), Iga wystąpi w turnieju w Bad Homburgu, który potrwa od 22 do 28 czerwca. - Plany się nie zmieniają. Teraz kilka dni odpoczynku, potem przeniesienie się na treningi na trawie - ogłosiła Daria Sulgostowska, PR menedżerka Świątek w rozmowie z TVP Sport.