Lech jest gotowy na odejście młodego talentu. "Ekstraklasa robi się dla niego za mała"

Lech Poznań otrząsnął się po słabszym początku sezonu. Zespół prowadzony przez Johna van den Broma zakończył pierwszą część Ekstraklasy na szóstym miejscu z 28 punktami i stratą 13 punktów do prowadzącego Rakowa Częstochowa. Warto dodać, że mistrzowie Polski mają zaległy mecz do rozegrania, co oznacza, że w przypadku wygranej mogą awansować na trzecie miejsce. Dodatkowo Lech Poznań wyszedł z grupy Ligi Konferencji Europy i zagra w 1/16 finału z norweskim FK Bodo/Glimt.

REKLAMA

Zobacz wideo Brazylijczyk, który otarł się o polską kadrę. Teraz składa palety i gra w Klasie B

Prezes Lecha ujawnia kulisy negocjacji z Ishakiem. "Rozmowy były szybkie i przyjemne"

Piotr Rutkowski rozmawiał z "Przeglądem Sportowym" w trakcie przerwy zimowej. Prezes Lecha Poznań zdradził, jak klubowi udało się przedłużyć kontrakt z Mikaelem Ishakiem. Potwierdził, że Lech nie miał wielkiego argumentu finansowego w negocjacjach. - Wbrew pozorom rozmowy były szybkie i przyjemne. Dużą rolę odegrała żona, syn gra w naszej akademii. Są zadowoleni, czują się dobrze. A jeżeli komuś jest dobrze, po co to zmieniać? Wiedzieliśmy, jakie ma oferty, wiedzieliśmy o tych z lata - powiedział.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Rutkowski przyznał, że trudniej było zachować informację o nowym kontrakcie Ishaka w tajemnicy, niż dogadać się z nim na kolejne lata współpracy. - Mało kto wierzył, że to w ogóle możliwe. Łącznie z nami. Też nie wierzyliśmy, że jednak znajdziemy pole do rozmów i będziemy w stanie się dogadać. W dniu podpisania kontraktu staliśmy przy drukarce w klubie i patrzyliśmy, czy ktoś nie idzie, żeby przypadkiem nie zobaczył, że drukujemy umowę - dodał prezes Lecha.

Rutkowski mówi o odejściu Skórasia. "Ekstraklasa robi się za mała"

Piotr Rutkowski wypowiedział się też na temat innych piłkarzy Lecha Poznań. Jego zdaniem odejście Michała Skórasia jest nieuniknione, ale najwcześniej dojdzie do tego po zakończeniu sezonu. - Wiemy, że wyjazd to dla niego kolejny krok i jesteśmy na to przygotowani. Wiele lat temu nauczyliśmy się, że taka jest kolej rzeczy. Ekstraklasa robi się dla niego za mała. Musi iść dalej, rozwijać się. Ale spokojnie, będzie to najwcześniej po tym sezonie - stwierdził.

Jak Rutkowski wypowiedział się na temat innych piłkarzy? Z wywiadu dla "Przeglądu Sportowego" mogliśmy się dowiedzieć, że: