Trener Stali Mielec rozchwytywany przez kluby ekstraklasy. "Większość by odeszła"

Stal Mielec zanotowała w tym sezonie bardzo dobry start w rozgrywkach ligowych. Po 5. kolejce była nawet wiceliderem ekstraklasy, a przerwę zimową spędza na 7. miejscu z 27 punktami na koncie. Jak przyznał trener Adam Majewski, celem na ten sezon jest utrzymanie i aktualnie mielczanie są na dobrej drodze, aby go zrealizować. Nad strefą spadkową mają aktualnie 11-punktową przewagę.

Trener Stali Mielec rozchwytywany. Adam Majewski miał oferty z innych klubów ekstraklasy

Niezła forma Stali to z pewnością w dużej mierze zasługa trenera Adama Majewskiego, który prowadzi zespół od lipca 2021 roku. Szkoleniowiec w ostatnim czasie miał oferty z innych klubów ekstraklasy, o czym opowiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". - Nie myślę teraz o przyszłości, mogę tylko powiedzieć, że miałem ostatnio konkretną propozycję z jednego klubu ekstraklasy i zapytania z dwóch kolejnych, ale zdecydowałem, że zostaję - wyjawił.

- Podejrzewam, że większość trenerów na moim miejscu by odeszła, jednak ja chcę dokończyć zadanie, które mi powierzono. Ale zdaję sobie sprawę, że w piłce nie ma sentymentów. Dziś deklaruję, że zostaję, a za pięć meczów mogę zostać zwolniony. Taka jest piłka - dodał 49-letni trener. - Jestem bardzo racjonalnie patrzącym człowiekiem i nie podniecam się chwilowym sukcesem - przyznał.

Adam Majewski zadowolony z zespołu. "Zrobiliśmy coś z niczego"

Na półmetku sezonu Majewski ma powody do zadowolenia. Stal zajmuje 7. lokatę w tabeli, ma sporą przewagę nad strefą spadkową, a do podium traci tylko 2 punkty. Szkoleniowiec zauważył, że patrząc na letnie zmiany kadrowe, taki wynik jest ogromnym sukcesem. - Zrobiliśmy coś z niczego, coś, co nie powinno się zdarzyć. Latem Stal opuściło 18 piłkarzy, 16 przyszło. A mimo to osiągnęliśmy bardzo dobry wynik, którego nikt nam nie odbierze. I nie chodzi tylko o miejsce w tabeli, ale również o styl gry. Chociaż oczywiście wiem, że to dopiero półmetek.

W pierwszym meczu po przerwie zimowej Stal Mielec zmierzy się z Lechem Poznań. Spotkanie z mistrzem Polski odbędzie się w piątek 27 stycznia 2023 roku o 20:30.