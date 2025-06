Konflikt Flicka i ter Stegena. To wtedy się zaczęło!

Odkąd tylko wrócił do zdrowia po kontuzji kolana, Marc-Andre ter Stegen przysparza w gabinetach FC Barcelony mnóstwo bólu głowy. Niemiec praktycznie zaraz po wyleczeniu udzielał mnóstwo wywiadów, w których jak mantrę powtarzał, że jest gotów do gry. W Barcelonie uznano to za nieuczciwe wywieranie presji na Hansiego Flicka. Co więcej, ter Stegen bardzo chciał bronić już w minionej edycji Ligi Mistrzów kosztem Wojciecha Szczęsnego, a gdy dowiedział się, że nic z tego, nie pojechał nawet z drużyną do Mediolanu przy okazji meczu półfinałowego z Interem.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Michał Probierz odebrał opaskę kapitana Robertowi Lewandowskiemu?

Ter Stegen i Barcelona mogą pójść wojnę. Hansi Flick nie nadaje się na mediatora?

Hiszpańskie media co rusz informują o nowych doniesieniach w tej sprawie. Coraz więcej wskazuje na to, że te Stegen będzie musiał zmienić klub, by grać. Zwłaszcza po jawiącym się jako nieuniknione przyjściu Joana Garcii z Espanyolu. Niemiec nie ma jednak zamiaru odpuścić i jest gotów iść z Barceloną na wojnę. Według dziennika "Mundo Deportivo" to Hansi Flick będzie musiał porozmawiać z piłkarzem, by uniknąć jeszcze większego zamieszania. Przy czym możliwe, że akurat osoba trenera może być kolejnym punktem zapalnym. Dziennikarz Alfredo Martinez z radia Onda Cero przekazał, że Flick z ter Stegenem darli koty na długo przed wspólną pracą w Barcelonie.

W reprezentacji Flicka ter Stegen grał tylko, gdy nie było wyjścia

Mowa oczywiście o okresie, w którym obecny trener Katalończyków był selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Zdaniem Martineza to właśnie wtedy pojawiły się pierwsze tarcia. Czym spowodowane? Hiszpan nie precyzuje, ale można zakładać, że tym samym co teraz. Flick prowadził niemiecką kadrę przez dwa lata (sierpień 2021 - wrzesień 2023) i podobnie jak Joachim Loew przed nim, ufał przede wszystkim Manuelowi Neuerowi, gdy tylko ten był zdrowy.

Kadencja Flicka, choć nie tak bardzo krótka, okazała się ostatecznie niewypałem. Niemcy nie wyszli z grupy na mistrzostwach świata w Katarze w 2022 roku, a późniejsze fatalne wyniki w sparingach przygotowawczych do Euro 2024 w Niemczech (przegrali m.in. 0:1 z reprezentacją Polski Fernando Santosa!) sprawiły, że Flicka wyrzucono. Niewykluczone jednak, że wzajemna niechęć z ter Stegenem przetrwała i może mieć duży wpływ na sytuację w katalońskiej bramce w przyszłym sezonie.