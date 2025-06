Radwańska mówi wprost. "Każdy rozwód to porażka"

Agnieszka Radwańska jeszcze w trakcie tenisowej kariery przeżyła rodzinny dramat. Miało to miejsce tuż przed tym, jak zaczęła odnosić swoje największe sukcesy w cyklu WTA. To właśnie sport pomógł jej wyjść z trudnej sytuacji. - Bo co ja mogłam zrobić? Jaki miałam na to wpływ? Czasu przecież nie cofnę - wspominała w książce "Jestem Isia".