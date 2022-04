Stadion Pogoni Szczecin praktycznie gotowy. Perełka za 364 mln zł. TOP 10 w Polsce

Pogoń Szczecin ambitnie walczy o tytuł mistrza Polski. "Portowcy" idą łeb w łeb z Rakowem Częstochowa i Lechem Poznań. Po 29. kolejkach Ekstraklasy wszystkie zespoły miały na koncie tyle samo punktów, dokładnie 59.

REKLAMA

Zobacz wideo "Boruc był pierwszym polskim sportowym celebrytą. To była bardzo trudna rola"

Nowy stadion Pogoni Szczecin już prawie gotowy. Będzie jednym z największych obiektów w Polsce

Gdy piłkarze koncentrują się na walce o tytuł, pracownicy budowlani pracują nad wykończeniem nowego stadionu Pogoni. Obiekt, który nadal będzie nosił nazwę Floriana Krygiera, jednego z założycieli klubu, jest już praktycznie gotowy. Trwają ostatnie prace m.in. na sektorach VIP. Stadion powinien być w pełni oddany do użytku w lipcu.

BBC wylicza: Jan Bednarek przełamał klątwę. Jego bramki już nie budzą niepokoju kibiców

Nowy obiekt Pogoni Szczecin będzie mógł pomieścić dokładnie 21 173 widzów. Tym samym wskoczy do zestawienia największych stadionów w Polsce. Znajdzie się dokładnie na miejscu dziesiątym. W naszym kraju większych jest tylko kilka obiektów.

Największe stadiony w Polsce, w nawiasie liczba miejsc:

Budowa stadionu w Szczecinie odbywała się etapami, a pierwsze prace zaczęły się już w 2019 roku. Najpierw wybudowano trybuny zachodnią i południową, a następnie wschodnią i północną. Wszystko po to, by drużyna Pogoni cały czas mogła rozgrywać mecze na własnym boisku. Obiekt prawdopodobnie byłby już gotowy do użytku, gdyby nie wybuch pandemii koronawirusa, która wywołała opóźnienia w pracach.

Szacuje się, że koszt budowy to około 364 miliony złotych. Jak podaje portal Stadiony.net, część kosztów, dokładnie 93,5 mln złotych, pokryły władze miasta, które otrzymały pieniądze w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Keane już nawet nie jest zły na Manchester United. "To bardzo smutny widok"