Keane już nawet nie jest zły na Manchester United. "To bardzo smutny widok"

Manchester United we wtorkowy wieczór zmierzył się na Anfield Road z Liverpoolem. Podopieczni Ralfa Rangnicka nie mieli nic do powiedzenia na terenie rywali i przegrali wysoko, aż 0:4. Tym samym mocno skomplikowali sobie walkę o miejsce w czołowej czwórce Premier League, które da awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Poruszające słowa Roya Keane'aa na temat Manchesteru United. "To nie jest klub, w którym grałem"

"Czerwone Diabły" są obecnie na szóstej lokacie w tabeli z dorobkiem 54 punktów. Ich strata do czwartego Tottenhamu wynosi w tej chwili trzy punkty. Na piątym miejscu jest jednak jeszcze Arsenal, który rozegrał aż dwa mecze mniej od United, a ma taki sam dorobek punktowy. Wszystko wskazuje zatem na to, że w przyszłym sezonie ekipy z czerwonej części Manchesteru nie zobaczymy w Champions League.

Niezwykle rozczarowany postawą piłkarzy "Czerwonych Diabłów" w meczu z Liverpoolem, a także całym sezonie, jest Roy Keane. Legendarny pomocnik United na antenie Sky Sports wyraził smutek, że jego ukochana drużyna obecnie prezentuje się tak fatalnie. Nie widzi w jej obecnym składzie liderów i nadziei na poprawę gry.

- Teraz to już nie złość, ale smutek. Nie ma liderów, brakuje zawodnikom jakości. Potrzebny jest nowy menedżer, potrzebni są nowi gracze i odejścia. To bardzo smutny widok. To nie jest klub, w którym grałem. Nie widzę drużyny Manchesteru United, która walczy i jest dumna - powiedział Irlandczyk.

- Z mojego doświadczenia wynika, że w klubie zawsze były wspaniałe charaktery, ludzie, którzy dla klubu oddawali wszystko, co mieli. Ale ta drużyna nie ma duszy. Nawet w ich słowach po meczu jest to bardzo sztuczne i nie ma żadnych emocji - kontynuował.

- Pod presją Manchester United po prostu nie potrafił utrzymać piłki. Jeśli przyjeżdżasz na Anfield i chcesz mieć jakiekolwiek szanse na osiągnięcie dobrego wyniku, musisz umieć utrzymać się przy piłce, a oni po prostu nie potrafili tego zrobić - dodał.

- Nie ma żadnego zawodnika Manchesteru United, który mógłby zagrać w tej drużynie Liverpoolu. United to naprawdę ogromny klub, ale to, jak daleko pozwolono im dryfować, zostało pokazane dziś wieczorem - zakończył Keane.

Roy Keane występował w barwach Manchesteru United w latach 1993-2005, jednym z najlepszych okresów w dziejach klubu. Rozegrał 471 meczów, strzelił 51 goli i zanotował 31 asyst. Sięgnął z drużyną m.in. po siedem tytułów mistrza Anglii, cztery Puchary Anglii i wygrał Ligę Mistrzów. Przez kilka lat był kapitanem zespołu.

