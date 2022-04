BBC wylicza: Jan Bednarek przełamał klątwę. Jego bramki już nie budzą niepokoju kibiców

Stacja BBC przypomina, jak Jan Bednarek strzelił pierwszego gola w tym sezonie. Polak trafił do siatki w 14. kolejce Premier League, w której Southampton grało z Leicester City. Bramka otworzyła wynik spotkania i "wywołała lekki niepokój wśród kibiców, Southampton nigdy wcześniej nie wygrało, gdy Bednarek trafił do siatki".

REKLAMA

Zobacz wideo Arabia Saudyjska w teorii najłatwiejszym rywalem Polaków. Ale wcale nie będzie łatwym

Jan Bednarek przełamał klątwę. Cztery bramki i trzy zwycięstwa

To był mecz przełomowy, bo choć nie udało się doprowadzić wygranej do końca, Southampton nie przegrało. Mecz zakończył się remisem 2:2, a to wynik niezwykle zbliżony do tego, który padał w poprzednich trzech meczach z golami Bednarka.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Brytyjczycy nazwali to jego klątwą. Zaczęła się w kwietniu 2018 roku, gdy Southampton mierzyło się z Chelsea. Jan Bednarek zagrał od początku i już 21 minut później wpisał się na listę strzelców. Podobnie było w styczniu i listopadzie 2020 roku, gdy reprezentant Polski strzelił gola przeciwko kolejno Wolverhampton i Manchesterowi United. W każdym przypadku Southampton wygrało pierwszą połowę, ale nie udawało mu się utrzymać prowadzenia do końca. Wszystkie trzy spotkania zakończyły się porażką 2:3.

Bednarek bohaterem, ale sam mówi o Forsterze. "Uratował nas, niesamowite"

W bieżącym sezonie jest już tylko lepiej, a po klątwie nie ma śladu. Trzy opisane wyżej trafienia padły w trzech różnych sezonach. Aktualnie Bednarek ma już na swoim koncie cztery bramki. Pierwsza, po której Southampton udało się wygrać (3:2), padła w starciu z West Hamem United. Kolejne w meczach z Brentfordem (4:1) oraz Arsenalem (1:0).

Raz, dwa, trzy. Lech Poznań odniósł bardzo ważne zwycięstwo

BBC podkreśla, że Bednarek - dzięki zwycięskiej bramce w ostatnim meczu z Arsenalem - wyprzedził Jannika Vestergaarda w liczbie strzelonych goli w poprzednim sezonie. Norweg reprezentował wtedy barwy Southampton i zanotował w całym trzy trafienia.