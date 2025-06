Stało się! Legia ma nowego trenera. CV robi wrażenie

Legia Warszawa dokładnie tydzień temu zaprezentowała Edwarda Iordanescu jako nowego trenera. I jak to w takich przypadkach bywa, wraz z przybyciem szkoleniowca dokonują się zmiany w różnych obszarach sztabu.

Legia Warszawa ma nowego trenera. Pracował w znanych klubach

Wraz z Iordanescu do stołecznego klubu przyszedł trener przygotowania fizycznego Alexandru Radu, który zastąpił Jose Asiana Clemente. A jak poinformował serwis legionisci.com, kolejnym nabytkiem do tego pionu jest Sebastian Lopez Bascon.

32-letni Hiszpan ostatnio był zatrudniony w APOEL-u Nikozja (październik 2024 - maj 2025). Zresztą ma bogate doświadczenie, wcześniej pracował w: Cerro Porteno, Al-Wahdzie, AEK-u Ateny, Las Palmas, Vitesse oraz akademii Sevilli FC. W Legii będzie najbliżej współpracował z Radu i Dawidem Golińskim, innym trenerem przygotowania fizycznego.

Legia Warszawa przebudowuje sztab. Teraz czas na kadrę?

Warszawianie obsadzają kolejne stanowiska w sztabie, ale muszą też zająć się wzmocnieniem kadry. Na razie nie sprowadzili żadnego zawodnika. - Na pewno nie będzie tak, że po prostu będę wymagał nowych piłkarzy. Dla mnie przede wszystkim liczy się jakość. Jeśli więc klub będzie w stanie sprowadzić trzech-czterech zawodników, którzy od razu podniosą nasz poziom, będę zadowolony - mówił Iordancescu.

Pewnym sygnałem ostrzegawczym co do sytuacji kadrowej mogła być porażka w sparingu z Wisłą Płock (2:3). A przecież Legii nie zostało wiele czasu do pierwszego meczu w sezonie - 10 lipca podejmie Aktobe w eliminacjach Ligi Europy.