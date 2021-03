Żuraw o krytyce ze strony Puchacza: Tymek przyszedł do mnie i powiedział: byłem zły po meczu

Lech we wtorek przegrał z Rakowem 0:2 i odpadł już w ćwierćfinale Pucharu Polski, a więc stracił tak naprawdę jedyną okazję, by uratować ten sezon. Zdobyć jakieś trofeum i zagrać w przyszłym sezonie w europejskich pucharach. "Kolejorz" zajmuje dopiero ósme w lidze. - Czy mamy wrażenie, że przegraliśmy najważniejszy mecz w tym sezonie? Na pewno nasze wrażenie jest takie, że gramy słabo. Nawet te dwie ostatnie nasze wygrane [2:1 z Wartą, 1:0 ze Śląskiem] to były wygrane w kiepskim stylu - powiedział Tymoteusz Puchacz, który we wtorek po meczu jako pierwszy stanął przed kamerą Polsatu Sport. Na ripostę ze strony trenera trzeba było czekać do konferencji prasowej przed spotkaniem z Pogonią Szczecin.

- Tymek przyszedł do mnie i powiedział: trenerze, dotarła do mnie informacja, że ktoś tam napisał, że mam pretensje do trenera i że mamy problemy taktyczne, czy że wyglądamy słabo. Trener przecież mnie zna, byłem zły po meczu i mówiłem, co mi ślina na język przyniosła. Razem wygrywamy, razem przegrywamy, razem graliśmy dobrze i razem teraz musimy wyjść z problemów - powiedział Dariusz Żuraw.

Trener Lecha dodał: - Nie są to łatwe dni, bo odpadliśmy z Pucharu Polski, a nasza gra nie wygląda dobrze i nie ma co się oszukiwać - jesteśmy w słabszej dyspozycji, szczególnie mentalnej i to nie pozwala podejmować nam dobrych decyzji, takich jak byśmy sobie tego życzyli. Ta sytuacja nie jest dobra, ale nie ma zwątpienia ani u mnie, ani w zespole. Chcemy zrobić wszystko, żeby z tego wyjść, bo dobrze wiemy, że potrafimy grać lepiej w piłkę. Nieźle wyglądało to na obozie, natomiast potem przyszła szara rzeczywistość i okazało się, że kryzys, w który wpadliśmy pod koniec zeszłego roku, jest głębszy i nie wystarczy jeden czy dwa zwycięskie mecze. Potrzeba dłuższego czasu, żeby z tego wyjść, ale pracujemy nad tym i zrobimy wszystko, żeby przezwyciężyć tę złą sytuację.

Sytuacja w tabeli

Liderem PKO Ekstraklasy jest Legia Warszawa, która ma 39 punktów, czyli cztery więcej niż Pogoń Szczecin. Pogoń to najbliższy ligowy rywal Lecha. "Kolejorz" traci aż dziewięć "oczek" do podium.

