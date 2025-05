Lewandowski "policzył" do sześciu. Napastnik Barcelony ma na nich patent

FC Barcelona w czwartek zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii, ale Robert Lewandowski nadal ma o co grać. Polski napastnik walczy o tytuł króla strzelców ligi hiszpańskiej. Aby go zdobyć, w ostatnich dwóch meczach LaLiga musi zdobywać bramki. Najbliższa okazja nadarzy się w niedzielę, gdy zmierzy się z Villarraelem. A jak do tej pory radził sobie w potyczkach z tym rywalem?

