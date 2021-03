Zamiast podatku "magiczne sztuczki". "Der Spiegel" opisuje rzekome nieprawidłowości w spółce Lewandowskiego

Przypomnijmy: to "Der Spiegel" we wrześniu 2020 jako pierwszy napisał, że Cezary Kucharski pozwał spółkę RL Management oraz Annę Lewandowską i prawnika Kamila Gorzelnika za działanie na szkodę wspomnianej spółki, której był do pewnego momentu udziałowcem i prezesem. Kucharski domagał się odszkodowania sięgającego 39 mln złotych. Kilka tygodni później Lewandowski złożył doniesienie o możliwości popełnienia przez Kucharskiego przestępstwa (próba szantażu). Prokuratura wszczęła śledztwo i po dwóch tygodniach zatrzymała Kucharskiego i postawiła mu zarzuty.

Lewandowski ponownie przesłuchany przez prokuraturę bez obrońców Kucharskiego. Prokurator wyjaśnia dlaczego

Robert Lewandowski twierdzi, że Kucharski zażądał od niego 20 mln euro, sugerując, że taka jest cena jego spokoju. "Za co ty właściwie chcesz te pieniądze?" - pytał piłkarz. - Za to - w dwóch zdaniach - że będę krył do końca życia, że jesteś i twoja żona oszustami podatkowymi - odpowiadał Kucharski. Tak słychać na nagraniach z rozmowy piłkarza z byłym agentem. Te nagrania, których fragment jako pierwszy opublikował "Business Insider", stały się jednym z głównych dowodów, którymi dysponuje prokuratura. W nagranych rozmowach pojawiały się też wzmianki o Rafaelu Buschmannie, dziennikarzu "Spiegla". To on jest jednym z pięciu autorów opisujących w tej gazecie sprawę Lewandowski-Kucharski. Strona Roberta Lewandowskiego uważała, że Buschmann współdziałał z Kucharskim. Tak, według relacji Interii, zeznał Lewandowski w prokuraturze. "Cezary Kucharski powiedział (...), że to Buschmann wymyślił tę kwotę (chodzi o 20 mln euro - red.). Ja zacząłem się w tym momencie dodatkowo obawiać, że Kucharski nie jest w tym sam, że współdziała z Buschmannem i Barthelem (Maik Barthel to też były menedżer Lewandowskiego, współpracownik Kucharskiego - red.) - zeznawał Lewandowski. Za okoliczność obciążającą Buschmanna uznał m.in. że SMS z prośbą o odniesienie się do zarzutów, wysłany przez tego dziennikarza - pochodzącego z Polski, ale wychowanego w Niemczech - był napisany nienaganną polszczyzną, choć wcześniej gdy do siebie pisywali, Buschmann popełniał błędy. "Sytuacja z SMS-em z 3 września dała mi do myślenia, że Buschmann jest także wtajemniczony w szantaż. Wtedy uznałem, że oni na pewno współdziałają" - miał mówić w prokuraturze Lewandowski. "Der Spiegel" zaprzeczał, jakoby którykolwiek z jego dziennikarzy wiedział o rzekomym szantażu.

Dzisiejsza publikacja "Der Spiegel" jest pierwszą na temat tej sprawy po długiej przerwie. I tygodnik nie wycofuje się z niczego, co wcześniej opisał. Dodaje jeszcze nowe szczegóły.

Zamiast podatku "magiczne sztuczki"

Gazeta przypomina, jakie jest w kwestii podatków stanowisko reprezentującego Lewandowskiego prawnika, mecenasa Tomasza Siemiątkowskiego. Ten stwierdził, że piłkarz ma rezydencję podatkową w Niemczech i tam odprowadza podatki z gry dla Bayernu, ale ponieważ posiada polskie obywatelstwo "jego wszystkie działania marketingowe są administrowane i rozliczane w Polsce". Sam piłkarz, jego zdaniem, nie ma ochoty "unikać podatków i szukać rozwiązań w rajach podatkowych". Tyle że po analizie setek dokumentów z polskiego rejestru przedsiębiorców, dziennikarze "Spiegela" nabrali podejrzeń, że Lewandowski w ogóle nie płacił podatków od wielomilionowych przychodów reklamowych - ani w Niemczech, ani w Polsce. Jak czytamy w gazecie: "piłkarz uciekał się do wielu wątpliwych sztuczek".

Jako jedną z nich dziennikarze wymieniają konstrukcję spółki komandytowo-akcyjnej RL Management. Miała ona tę zaletę, że zyski osiągnięte przez spółkę początkowo nie musiały być opodatkowane. Obowiązki były należne wówczas, gdy zysk był dzielony na jej udziałowców.

Polski rząd zniósł tę lukę podatkową w listopadzie 2013 roku, a potem nastąpił okres przejściowy, który umożliwił firmom płacenie podatków dopiero od początku nowego roku podatkowego. Kamil Gorzelnik, prawnik RL Management, wykorzystał ten okres przejściowy i stworzył taką konstrukcję, która pozwoliła wydłużyć rok obrotowy do 31 października 2015 r. co, jak pisze gazeta, "oznaczało dla Lewandowskiego 23 miesiące wolne od podatku". Po tym czasie jednak też go nie zapłacono. Gdy w październiku 2015 r. zbliżał się koniec okresu zwolnienia z podatku, firma osiągnęła przychody w wysokości 3,1 mln euro. Firma nie zatrudniała pracowników, ale miała 350 000 euro zewnętrznych kosztów i 280 000 euro z tytułu innych kosztów operacyjnych. Jej zysk wciąż wynosił zatem 2,4 miliona euro. Jak czytamy - były to "pieniądze, które najwyraźniej musiały zniknąć za pomocą magicznej sztuczki". Tą sztuczką, pisze "Der Spiegel", była transakcja dotycząca spółki Blue Oyster.

"Gorzelnik nawet nie zadał sobie trudu, aby to ukryć"

12 października 2015 r. zarząd firmy pożyczył żonie Lewandowskiego 2,5 miliona euro. Anna Lewandowska wystawiła spółce weksel z tego tytułu. Dwa dni później RL Management nabył udziały w nowo powstałej polskiej spółce - Blue Oyster. Lewandowska posiadała w niej 1000 udziałów po 12 euro każdy, RL Management kupił dwa udziały - za 2,5 mln euro. Zapłacił wspomnianym wekslem.

"Gorzelnik nawet nie zadał sobie trudu, aby ukryć, czemu ta operacja służyła. Polecił zewnętrznemu księgowemu przez e-mail, aby odnotował w raporcie rocznym transakcję z Blue Oyster jako stratę" - czytamy. W mailu Gorzelnik miał, według gazety, dodać: "Jest to niezwykle ważne, ponieważ nie chcę żadnych niepodzielonych zysków w firmie, gdy ta zostanie przekształcona. Wtedy za takie przekształcenie będą należne podatki od zysków".

Gdy z RL Management zniknęło 2,5 miliona euro, firma odnotowała stratę w wysokości 96 000 euro. Lewandowski zgodnie z taką księgowością nie musiał płacić wtedy podatku. Napastnik, jak podaje "Der Spiegel", napisał wtedy do Kucharskiego maila: "Dzięki Kamilowi uniknąłem płacenia podatku".

5in9 Global dysponuje prawami do wizerunku Lewandowskiego?

Od 2018, gdy konflikt między Lewandowskim i Kucharskim trwał już w pełni, RL Management nie miała już praktycznie żadnych wpływów i wpłynął wniosek o jej likwidację. Dlaczego nie przynosiła zysków od 2018, choć jeszcze rok wcześniej wygenerowała ponad 2 mln euro przychodu? Prawa do wizerunku Lewandowskiego, które wniósł Kucharski, miały - jak pisze "Spiegel" - zostać przeniesione do innej firmy. Jakiej? Według sugestii "Der Spiegel" może to być 5in9 Global, która swą nazwą nawiązuje do 5 goli Lewandowskiego w 9 minut w meczu z Wolfsburgiem w 2015 roku. Jej przychody to prawie trzy miliony euro rocznie, mniej więcej tyle, ile wcześniej zarabiała RL Management. Właścicielami tej firmy jest dwóch współpracowników Lewandowskiego, z czego jednym jest Kamil Gorzelnik.

Prawnicy Kucharskiego podważają stenogram rozmowy z Lewandowskim, w której miało dojść do szantażu

Sport.pl poprosił o komentarz do nowego tekstu "Der Spiegel" rzeczniczkę Roberta Lewandowskiego i jego prawnika. Na razie nie otrzymaliśmy od nich odpowiedzi.