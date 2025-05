Aktualnie Kolejorz zajmuje drugie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, tracąc do pierwszego Rakowa Częstochowa dwa punkty. Podopieczni Nielsa Frederiksena w sobotę musieli odetchnąć z ulgą, gdy lider stracił u siebie punkty i przegrał 1:2 z Jagiellonią Białystok. Taki wynik oznacza, że Lech ponownie ma losy tytułu w swoich rękach i nie musi oglądać się na poczynania innych drużyn.

REKLAMA

Zobacz wideo Goncalo Feio zostanie w Legii Warszawa? Żelazny: Nie powinien w ogóle pracować w Legii

Ligowy klasyk zdecyduje o tytule? Legia Warszawa podejmie u siebie Lecha Poznań

Jednak aby do tego doszło, Lech Poznań w 32. kolejce musi wykonać trudne zadanie. W niedzielę zagra z odwiecznym rywalem, Legią Warszawa. Aby stać się liderem Ekstraklasy, musi wywieźć z Łazienkowskiej zwycięstwo.

Czy drużynę z Poznania stać na wygraną w Warszawie? Ligowa tabela z pewnością stawia ich w roli faworytów, gdyż w niej Legia traci do Lecha aż 13 punktów i zajmuje dopiero piąte miejsce. Dla fanów stołecznej ekipy taki rezultat to ogromne rozczarowanie, a ich humorów nie poprawia nawet fakt, że Legioniści mają do rozegrania jeden zaległy mecz.

Legia Warszawa - Lech Poznań. Oba zespoły w kapitalnej formie

Warto zwrócić uwagę na to, że zarówno gospodarze jak i goście w ostatnich tygodniach bardzo dobrze prezentują się na boisku. Stołeczna drużyna zwyciężyła ostatnie cztery mecze. Były to kolejno: prestiżowe starcie na wyjeździe z Chelsea Londyn (2:1), dwie ligowe wygrane z Lechią Gdańsk (2:1) i GKS-em Katowice (3:1), a także triumf w finale Pucharu Polski z Pogonią Szczecin (4:3). Ten ostatni sukces zagwarantował Legii udział w kwalifikacjach do Ligi Europy w kolejnym sezonie.

Ale kibice Kolejorza także nie mogą narzekać na formę swojego zespołu. Lech wygrał cztery z pięciu ostatnich meczów w Ekstraklasie, w poprzedniej kolejce gromiąc Puszczę Niepołomice aż 8:1. Problem tej drużyny polega jednak na tym, że lubi zaliczać kosztowne wpadki w decydujących momentach. Taką był remis 2:2 z Radomiakiem Radom, który strzelił gola na wagę punktu w doliczonym czasie meczu.

Tym razem nawet remis z Legią na wyjeździe może okazać się niewystarczający w walce o upragniony tytuł. Dodajmy jednak, że w pierwszym spotkaniu tych drużyn w obecnym sezonie Lech rozgromił Legię u siebie aż 5:2. Fani drużyny z Poznania zapewne chcieliby otrzymać w rewanżu powtórkę z rozrywki.

Legia Warszawa - Lech Poznań. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA TV NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIK]

Mecz Legia Warszawa - Lech Poznań w ramach 32. kolejki Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę 11 maja na stadionie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Początek o godz. 17:30. Transmisję tego starcia można będzie obejrzeć na kanałach Canal + Sport 3, Canal + Premium, Canal+ 4K Ultra i TVP Sport oraz w internecie na płatnej platformie Canal + online sport.tvp.pl. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.