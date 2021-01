Kamil Piątkowski sprzedany za pięć milionów euro! 20-latek odchodzi latem

Kamil Piątkowski jest o krok od opuszczenia rewelacji ekstraklasy Rakowa Częstochowa. Utalentowany 20-latek cieszy się dużym zainteresowaniem klubów z całej Europy. Mówiło się, że chcą go szefowie lidera Serie A - AC Milan, Borussi Dortmund czy Atalanty.

Pięć milionów euro za Piątkowskiego

Teraz wydaje się, że najbliżej Piątkowskiemu jest do transferu do austriackiego Red Bull Salzburg. To właśnie ten klub wygrał wyścig po utalentowanego obrońcę. Umowa między klubami jest obecnie finalizowana i zawodnik po zakończeniu tego sezonu przeniesie się do Salzburga - pisze portal meczyki.pl i powołuje się na austriackie źródła.

Raków na transferze zawodnika ma zarobić pięć milionów euro oraz procenty od kolejnego transferu. Bardzo ważne dla klubu z Częstochowy jest jednak też, że gracz przeniesie się do Austrii dopiero po zakończeniu tego sezonu. Raków bowiem ma szansę awansować do europejskich pucharów, a transfer Piątkowskiego już teraz, byłby sporym osłabieniem defensywy.

Kamil Piątkowski trafił do Rakowa w 2019 roku. Częstochowianie sprowadzili go za darmo z Zagłębia Lubin. Stoper w tym sezonie był filarem Rakowa i jednym z najlepszych zawodników w Ekstraklasie. Rozegrał wszystkie mecze od pierwszej do ostatniej minuty, a w starciu z Sandecją (3:0) w Pucharze Polski zdobył nawet bramkę. Obrońca stał się też ważnym zawodnikiem młodzieżowej reprezentacji Polski.

Salzburg jest liderem ligi austriackiej. Ma punkt przewagi nad Rapidem Wiedeń i sześć nad Sturmem Graz.