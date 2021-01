Duży transfer Rakowa! Wicelider Ekstraklasy weźmie 16-latka za 350 tysięcy euro!

Mimo że Kaczmarski, młodzieżowym reprezentantem Polski i jednym z najlepszych zawodników z rocznika 2004 w Polsce, interesowały się także Legia Warszawa i Lech Poznań, jak informuje Piotr Koźmiński z WP SportoweFakty, piłkarz Korony Kielce zdecydował się na przejście do drużyny wicelidera PKO Ekstraklasy.

Wg informacji Przeglądu Sportowego z kolei, kielczanie otrzymają od klubu z Częstochowy aż 350 tysięcy euro (1,5 miliona złotych) i 10% od następnego transferu. Kaczmarski w piątek miał przejść testy medyczne, a następnie wybrać się na zgrupowanie Rakowa w Turcji.

16-letni Iwo Kaczmarski już w zeszłym sezonie zadebiutował w PKO Ekstraklasie i ma na swoim koncie już cztery występy w najwyższej klasie rozgrywkowej, w których strzelił jednego gola. Z kolei w bieżących rozgrywkach rozegrał 15 meczów w barwach Korony w Fortuna 1. Lidze.

Warto dodać, że latem z Korony do Rakowa przeprowadził się także Marcin Cebula oraz młodzieżowiec Daniel Szelągowski.

Bramkarz przyjdzie ze Sparty

To nie koniec transferów Rakowa w tej rundzie. Jak podaje Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl, do drużyny Marka Papszuna dołączy również 26-letni słowacki bramkarz Dominik Holec ze Sparty Praga, który zastąpi sprzedanego do tureckiego Erzurumsporu Jakuba Szumskiego.

Słowak po letnim transferze do Sparty był jedynie rezerwowym i nie zdążył w jej barwach nawet zadebiutować w meczu oficjalnym. Wcześniej z kolei Holec bronił barw klubów słowackich, m.in. Senicy i Żiliny, a teraz będzie rywalizował o miejsce w bramce Rakowa ze swoim rodakiem Branislavem Pindrochem.

Raków Częstochowa w rundzie jesiennej zdobył 28 punktów w 14 meczach i zajmuje drugie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy, tracąc ledwie punkt do prowadzącej Legii Warszawa.

