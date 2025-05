To się dzieje! Tak Piątek żegna się z Turcją. "Wielka przyjemność"

Według najnowszych informacji Krzysztof Piątek ma trafić do katarskiego Al-Duhail. Wicemistrz tego kraju ma zapłacić za Polaka aż 10 milionów euro. Ogłoszenie transferu to już jedynie kwestia oficjalnego komunikatu. O odejściu Piątka otwarcie mówił sam prezes jego obecnej drużyny.

Tak Piątek pożegnał się z drużyną. "To była wielka przyjemność"

Jest możliwe, że transfer zostanie ogłoszony już w najbliższy poniedziałek. Krzysztof Piątek poinformował o swoim odejściu kolegów z drużyny. Co powiedział?

- To była wielka przyjemność z wami być. Osiągnęliśmy tu dużo dobrego. Ale takie jest życie, trzeba iść dalej. Zmieniam klub, ale tutaj czułem się jak wśród rodziny. Ze sztabem i zawodnikami. Tak jak mówiłem, będę was śledził. Mam nadzieję, że jutro wygramy i że kolejny sezon zaczniecie dobrze - powiedział reprezentant Polski, gdy przemówił do kolegów z zespołu.

Krzysztof Piątek zdobył w tym sezonie 21 goli w lidze tureckiej. Reprezentant Polski jest drugim najlepszym strzelcem tych rozgrywek - lepszy od niego jest tylko Victor Osimhen, który ma 25 trafień. W piątek 30 maja Piątek będzie miał - w teorii - szansę na poprawę tego wyniku. O godzinie 19:00 Basaksehir zagra ostatni mecz w sezonie. Rywalem będzie mistrz kraju - Galatasaray.

Basaksehir walczy o awans do europejskich pucharów. Obecnie klub Krzysztofa Piątka zajmuje 5. miejsce w tabeli, które gwarantuje udział w eliminacjach do Ligi Konferencji. Czy Piątek pomoże swojej drużynie w odniesieniu tego sukcesu? W ostatnim spotkaniu Polak wszedł na boisko z ławki rezerwowych na kwadrans przed końcem spotkania.