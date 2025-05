Włoski gigant oficjalnie ogłasza ws. Allegriego. Wielki powrót po 11 latach

AC Milan ma za sobą sezon z mieszanymi uczuciami. Co prawda wygrał Superpuchar Włoch, pokonując w finale Inter Mediolan, ale potem przegrał finał Pucharu Włoch z Bolonią, a także zajął ósme miejsce w lidze włoskiej. To oznacza, że Milan nie zagra w przyszłym sezonie w europejskich pucharach. Sezon 24/25 na ławce trenerskiej Milanu zaczynał Paulo Fonseca, a potem zastąpił go Sergio Conceicao. W czwartkowy wieczór Milan potwierdził, że Conceicao nie poprowadzi drużyny w przyszłym sezonie. Wiadomo już, kto będzie jego następcą.

Wielki powrót Allegriego do Milanu. Jedenaście lat przerwy

Milan poinformował w oficjalnym komunikacie o zatrudnieniu nowego trenera. Po jedenastu latach do klubu wraca Massimiliano Allegri. Włoch podpisał dwuletni kontrakt z opcją jego przedłużenia o dodatkowy sezon. "Klub serdecznie wita Massimiliano i jego sztab" - napisał Milan w oświadczeniu. Allegri pracował w Milanie w latach 2010-2014, a potem był związany z Juventusem w latach 2014-2019 i 2021-2024. Allegri wygrał z Milanem mistrzostwo Włoch i krajowy Superpuchar.

"Z Allegrim na ławce Milan celuje w sam szczyt. To jeden z najlepszych trenerów w naszym kraju. Jego przybycie do Milanu oznacza wyraźną zmianę tempa. Milan postawił na silne nazwisko i na postać, która wiele osiągnęła we Włoszech. To kluczowe na przyszłość" - napisał Arrigo Sacchi, były trener Milanu w felietonie dla "La Gazzetty dello Sport".

"Allegri to idealny wybór, brawo. W ten sposób Milan znów stanie się wielki. Milan nie może sobie pozwolić na popełnianie błędów. Po rozczarowującym roku ważne było, by natychmiast wysłać sygnał do całego środowiska" - dodaje Fabio Capello.

Pewne jest, że Milan czeka sporo zmian w przyszłym sezonie. Klub nie skorzysta z możliwości wykupu Joao Feliksa (Chelsea), Tammy'ego Abrahama (Roma), Kyle'a Walkera (Manchester City) i Riccardo Sottila (Fiorentina). Wiele wskazuje na to, że wkrótce Milan rozstanie się z Tijjanim Reijndersem, za którego Man City jest gotów zapłacić 70 mln euro.

Nowy sezon Serie A rozpocznie się 23 sierpnia i potrwa do maja przyszłego roku. Pewny jest udział Milanu w kolejnej edycji Superpucharu Włoch, który znów odbędzie się w Arabii Saudyjskiej.