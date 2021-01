Pospisil zostaje w Jagiellonii, komplikacje z nowym transferem

Jak informowaliśmy kilkanaście dni temu, w kwestii przedłużenia umowy przez Pospisila kibice Jagiellonii mogli być optymistami. Podobnie jak w przypadku Ivana Runje, to się potwierdziło. Choć 29-letni Czech podpisał nowy kontrakt kilka dni po swoim koledze z Chorwacji, tak przebieg negocjacji był praktycznie identyczny.

REKLAMA

Zobacz wideo Mamrot: Nie mówię, że nie śpię przez to po nocach, ale jednej rzeczy z Jagiellonii bardzo żałuję

Pierwszy kontakt między prezesem Cezarym Kuleszą a Pospisilem miał miejsce tuż przed świętami, ale wówczas obie strony jedynie przedstawiły swoje stanowiska. Do negocjacji z prawdziwego zdarzenia doszło tuż przed wyjazdem na zgrupowanie do Turcji i szybko okazało się, że porozumienie jest bardzo blisko, a do ustalenia pozostały jedynie szczegóły. We wtorek pozostanie Pospisila w Jagiellonii na kolejne trzy sezony stało się faktem.

Martin Pospisil występuje w białostockim klubie od lata 2017 roku, kiedy to trafił do Jagi z czeskiego FK Jablonec. Przez 3,5 roku gry rozegrał dla Jagiellonii 130 meczów oficjalnych, w których strzelił 11 goli i zaliczył 14 asyst, zdobywając m.in. wicemistrzostwo Polski (2018).

Wiceprezes PZPN o zwolnieniu Brzęczka: Dowiedziałem się z internetu

Komplikacje przy transferze Nasticia

Działacze Jagiellonii będą mogli już teraz uznać zimowe okno transferowe za udane, jeśli uda im się sfinalizować transfer lewego obrońcy BATE Borysów, Bojana Nasticia. Kibice w Białymstoku od poniedziałku oczekują na oficjalną informację o pozyskaniu reprezentanta Bośni i Hercegowiny, ale muszą uzbroić się w cierpliwość.

Z naszych informacji wynika, że choć Nastić przeszedł w poniedziałek testy medyczne, tak jego agenci dopiero wieczorem dotarli do Polski, a wtorkowe negocjacje wciąż pozostawiają rozbieżności na linii klub – otoczenie zawodnika. Choć ciśnienie między obiema stronami z pewnością się podniosło, tak wydaje się, że sprawa transferu Nasticia zaszła na tyle daleko, że obu obozom będzie zależało na dojściu do porozumienia. Takowe może nastąpić w każdej chwili i będzie ono równoznaczne z finalizacją całej transakcji.

Kolejny transfer Wisły Kraków! Szybka reakcja po niewypale z Hallem. To dobry znajomy Petera Hyballi

Pogoda największym problemem przed inauguracją

Zespół Bogdana Zająca po powrocie z obozu w Turcji przygotowuje się do ligowej inauguracji w klubowym ośrodku przy Elewatorskiej. Tutaj też problemów nie brakuje. Jednym z nich jest śnieg, który w poniedziałek i wtorek zasypał stolicę Podlasia. Są one na tyle obfite, że na niewiele się zdała podgrzewana murawa na boisku treningowym. Żółto-Czerwoni byli zmuszeni we wtorek przenieść się na sztuczne boisko w hali pneumatycznej, a że prognozy pogody pozostają niezbyt łaskawe, to pewnie tam będą trenowali aż do wyjazdu do Gdańska.

Przeciwko Lechii w sobotę na pewno nie zagrają Tomas Prikryl i Bodvar Bodvarsson, którzy zmagają się z kontuzjami. Pod znakiem zapytania stoi występ Ivana Runje. Chorwata zabrakło już w ostatnim sparingu z Rotorem Wołgograd (1:1) i choć jego uraz nie jest poważny, to niewykluczone, że w Gdańsku parę stoperów stworzą Bogdan Tiru i Błażej Augustyn.

Legia Warszawa wreszcie dokona transferu! Pierwsze zimowe wzmocnienie mistrza Polski

Po rundzie jesiennej Jagiellonia Białystok zajmuje w tabeli ekstraklasy siódme miejsce. Drużyna Bogdana Zająca zdobyła w 14 kolejkach 20 punktów i traci osiem “oczek” do ligowego podium.