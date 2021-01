Legia Warszawa wreszcie dokona transferu! Pierwsze zimowe wzmocnienie mistrza Polski

Tuż przed startem rundy wiosennej Legia dokona pierwszego transferu. Jak podaje portal Legia.net, pod koniec tygodnia w Warszawie pojawić się ma Marko Janković. 23-krotny reprezentant Czarnogóry do stołecznego klubu trafi za darmo, bo niedawno rozwiązał kontrakt z włoskim SPAL, gdzie nie był w stanie przebić się do pierwszego zespołu.

Marko Janković będzie pierwszym zimowym wzmocnieniem Legii

Mimo 25 lat, Janković w karierze zdążył już zwiedzić kilka klubów, jednak najlepiej wiodło mu się w barwach pierwszego. W Partizanie Belgrad rozegrał 101 meczów, zdobył 13 bramek i miał 24 asysty. To z niego przebił się do reprezentacji Czarnogóry, w barwach której zdobył jedną bramkę i to stamtąd za 2,25 miliona euro w 2019 roku wykupiło go SPAL. We Włoszech skrzydłowy nie radził sobie jednak dobrze. Ekipa z Ferrary szybko oddała go na wypożyczenie do Crotone, gdzie też szło mu średnio (7 meczów i 172 minuty). Od początku sezonu 25-latek rozegrał ledwie 164 minuty (106 w Serie B i 58 w Pucharze Włoch).

Janković miał rekomendacje od Radovicia i Vesovicia

Jak podaje Legia.net, transfer Jankovicia już ponad miesiąc temu Legii zarekomendował jej były kapitan Miroslav Radović. Rozmowy ws. sprowadzenia lewonożnego skrzydłowego, który może grać również za plecami napastnika, przyspieszyły po tym, jak piłkarz rozwiązał kontrakt ze SPAL. Dobre referencje Marko wystawił też jego imiennik i kolega z reprezentacji, Marko Vesović, który dalej gra dla Legii.

Po rundzie jesiennej Wojskowi prowadzą w Ekstraklasie, ale mają tylko punkt przewagi nad Rakowem i Pogonią Szczecin. Wiosenne zmagania ekipa Czesława Michniewicza, który publicznie domagał się wzmocnień, rozpocznie od wyjazdowego meczu z Podbeskidziem (niedziela, 17:30).