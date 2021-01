Oficjalnie: Kluczowy zawodnik Jagiellonii przedłużył kontrakt!

O tym, że Runje podpisze nowy kontrakt z Jagą, informowaliśmy już w czwartek. Wszelkie formalności poszły nawet szybciej niż się spodziewano i Chorwat złożył podpis na nowej umowie już na zgrupowaniu Żółto-Czerwonych w Turcji. 30-letni defensor przedłużył wygasającą z końcem sezonu umowę z Jagiellonią o kolejne trzy lata, do końca sezonu 2023/24.

REKLAMA

Zobacz wideo Co się dzieje z Lechem? "Może mentalnie nie jest gotowy na duży sukces"

Przez 4,5 roku gry dla Jagi, Runje rozegrał 149 spotkań, w których strzelił 10 goli i zaliczył 7 asyst, osiągając ze swoją drużyną dwukrotnie wicemistrzostwo Polski. Przez cały okres gry w białostockim klubie, 30-letni Chorwat był liderem defensywy Jagiellonii i tę rolę będzie mógł pełnić jeszcze przez najbliższe 3,5 sezonu.

Co z innymi?

Z końcem czerwca 2021 roku wygasają też kontrakty innych piłkarzy Jagi, w tym Martina Pospisila, Macieja Makuszewskiego, Ariela Borysiuka czy Bodvara Bodvarssona. W przypadku Czecha informowaliśmy już, że rozmowy trwają i zmierzają w dobrym kierunku, w związku z czym niedługo można spodziewać się pozytywnych informacji nt. ich finalizacji.

Były piłkarz Liverpoolu i reprezentacji Anglii może zagrać w ekstraklasie

Jagiellonia chciałaby również przedłużyć kontrakt z Makuszewskim. To jednak wiązałoby się ze sporą podwyżką dla byłego reprezentanta Polski, bowiem umowa, którą zawarł on rok temu, przychodząc do Białegostoku z poznańskiego Lecha, była nie najwyższa. Sam zawodnik już latem miał oferty z Turcji, które były dużo bardziej atrakcyjne pod względem finansowym, niemniej jednak nie otrzymał zgody na zmianę klubu. Teraz to on posiada wszystkie karty w swoich rękach.

Warto zaznaczyć, że w kontraktach takich zawodników, jak Kamil Wojtkowski, Kris Twardek czy Fernan Lopez Jagiellonia ma opcję przedłużenia i to od działaczy klubu z Białegostoku w dużej mierze zależy przyszłość tych piłkarzy.

Wisła Kraków podpisała kontrakt z byłym kadrowiczem U-19. 20-latek przyjdzie za darmo