Wiceprezes PZPN o zwolnieniu Brzęczka: Dowiedziałem się z internetu

"Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że z dniem 18 stycznia 2021 roku selekcjoner Jerzy Brzęczek przestał pełnić obowiązki selekcjonera reprezentacji Polski. – Chciałbym podziękować trenerowi Brzęczkowi za dotychczasową pracę z naszą kadrą narodową – powiedział prezes PZPN, Zbigniew Boniek.

W czwartek, 21 stycznia 2021 o godzinie 15:00 (po posiedzeniu zarządu PZPN), odbędzie się konferencja prasowa online z udziałem prezesa Zbigniewa Bońka." - brzmiał komunikat wydany w poniedziałek po godzinie 12:00 przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Jak się okazuje, decyzja Zbigniewa Bońka jest zaskoczeniem również dla wysoko postawionych działaczy piłkarskich w Polsce. Sport.pl skontaktował się z wiceprezesem związku i prezesem Jagiellonii Białystok, Cezarym Kuleszą, który przebywa na zgrupowaniu białostoczan w Turcji.

- Muszę przyznać, że o tym wszystkim dowiedziałem się przed chwilą z internetu. Przebywam w Turcji i trudno mi teraz komentować to, co się wydarzyło. O szczegóły i powody tej decyzji trzeba pytać prezesa Zbigniewa Bońka - powiedział Kulesza.

Awans na Euro to za mało

Jerzy Brzęczek objął reprezentację Polski w sierpniu 2018 roku po Adamie Nawałce. W ciągu 2,5-letniej przygody z kadrą, poprowadził ją w 24 meczach, z których wygrał 12, zremisował 5, a 7 przegrał. To właśnie pod wodzą niespełna 50-letniego selekcjonera kadra awansowała na Euro 2020, w którym w czerwcu zmierzy się z Hiszpanią, Szwecją i Słowacją.

Mimo tego i utrzymania w dywizji A Ligi Narodów, pozycja Brzęczka nie była pewna. Najpoważniejszym kryzysem pomiędzy drużyną a trenerem było publiczne przeciąganie liny między kapitanem Robertem Lewandowskim a Brzęczkiem. Liderzy kadry chcieli, żeby ich uwagi co do taktyki były przyjmowane z większą otwartością. Wtedy było słychać nawet, że więź się zerwała. Ale potem wydawało się, że udało się wszystkie te tykające bomby rozbroić. A jednak, na dwa miesiące przed rozpoczęciem eliminacji do mistrzostw świata w Katarze i na pięć miesięcy przed Euro, reprezentacja Polski pozostała bez selekcjonera.