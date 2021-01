Liderzy Jagiellonii bliżej pozostania. Klub chce sprowadzić Bośniaka i Ukraińca

Zimowy obóz w Turcji jest dla białostoczan tradycją i nie inaczej jest również i tym razem. Sztab szkoleniowy Żółto-Czerwonych zabrał ze sobą 29 zawodników. Na liście znaleźli się wracający z wypożyczeń bramkarz Błażej Niezgoda (ostatnio Sokół Ostróda), boczny obrońca Paweł Gierach (Wigry Suwałki), a także stoper Bartosz Kwiecień (Arka Gdynia), a także trzech młodziutkich piłkarzy z akademii – obrońca Miłosz Matysik i napastnik Jakub Lutostański z rocznika 2004, a także rok starszy środkowy pomocnik Jakub Orpik.

Jagiellonia, która do Belek w niedzielę wyleciała jednym samolotem czarterowym z Katowic wraz z Rakowem Częstochowa, Piastem Gliwice i Stalą Mielec, będzie przebywać nad Bosforem do 22 stycznia. W tym czasie rozegra cztery sparingi, a jej rywalami będą w nich Zagłębie Lubin (14 stycznia), serbskie Radnicki Nis (17 stycznia) oraz ukraiński Olimpik Donieck (18 stycznia). Czwarty i ostatni przeciwnik wciąż pozostaje do potwierdzenia, choć jeszcze kilka dni temu mówiło się, że będzie nim rosyjski Rubin Kazań.

Ciosem dla trenera Bogdana Zająca jest z pewnością zabieg skrzydłowego Tomasa Prikryla. Czech, który w tym sezonie zaliczył już 5 asyst, przez ostatnie pół roku zmagał się z przewlekłymi problemami zdrowotnymi i w niedzielę został poddany operacji. 28-latka czeka kilkutygodniowa przerwa w treningach, w związku z czym opuści on początek piłkarskiej wiosny. Na zgrupowanie nie poleciał również Islandczyk Bodvar Bodvarsson, który od kilku tygodni leczy uraz i jeszcze nie jest gotowy na treningi z drużyną.

Uraz wyhamował również rozwój największej nadziei akademii Jagiellonii – 15-letniego Oliwiera Wojciechowskiego. Młody pomocnik musiał przejść operację więzadeł w kolanie, obecnie przechodzi rehabilitację, a do zajęć piłkarskich wróci za około miesiąc.

Optymizm ws. kontraktów Runje i Pospisila

Podczas gdy drużyna ma spokojnie przygotowywać się do rundy wiosennej w Belek, sporo dzieje się w gabinetach zarządu Żółto-Czerwonych. Jeszcze przed wyjazdem na obóz nowy kontrakt do końca 2023 roku podpisał wychowanek klubu – Przemysław Mystkowski.

Kibiców Jagi, zadowolonych z pozostania 22-letniego pomocnika, bardziej interesują jednak tematy przyszłości Ivana Runje i Martina Pospisila, czyli dwóch liderów drużyny Bogdana Zająca. W przypadku chorwackiego stopera, w sobotę odbyły się pierwsze poważniejsze negocjacje nowej umowy. Do porozumienia nie doszło, ale rozbieżności pomiędzy stanowiskami są bardzo niewielkie i przy odrobinie dobrej woli kolejne rozmowy w przyszłym tygodniu powinny przynieść dobre efekty dla obu stron.

Jeśli chodzi o Pospisila, to wprawdzie negocjacje miały podobno się zacząć od propozycji zawodnika, która uczyniłaby Czecha najlepiej zarabiającym piłkarzem w drużynie, ale i w tym przypadku z różnych stron można usłyszeć, że porozumienie jest jak najbardziej w zasięgu.

Ponadto, z końcem sezonu wygasają umowy takich zawodników Jagiellonii, jak Maciej Makuszewski, Ariel Borysiuk, Bodvar Bodvarsson, Bartosz Kwiecień, Fernan Lopez, Kris Twardek czy Kamil Wojtkowski i w niektórych przypadkach należy spodziewać się pożegnania z białostockim klubem wraz z końcem rozgrywek.

Niewiadomą pozostaje również przyszłość Szymona Sobczaka. 28-letni napastnik, sprowadzony przed tym sezonem ze Stomilu Olsztyn, nie znalazł się w kadrze na obóz Jagiellonii w Belek. Sobczakowi pod względem zdrowotnym nic nie dolega, ale w ostatnim czasie nie mógł on liczyć na przychylność ze strony trenera Bogdana Zająca, w związku z czym rozegrał w Ekstraklasie zaledwie 13 minut i był przede wszystkim wzmocnieniem trzecioligowych rezerw białostockiego klubu.

Nie ma za to tematu odejścia z Jagiellonii Pavelsa Steinborsa. Mimo że w środowisku pojawiły się plotki o tym, jakoby Łotysz miał zmienić otoczenie ze względu na to, że Jaga chce postawić na 17-letniego bramkarza Xaviera Dziekońskiego, tak zarówno klub, jak i otoczenie reprezentanci zawodnika z agencji Transfer zapewniają, że nie jest to prawdą. Bez względu na wynik rywalizacji z Dziekońskim o miejsce w bramce Steinbors ma pozostać w Białymstoku, gdzie czuje się bardzo dobrze.

Bośniak i Ukrainiec wzmocnią Jagę?

Jeśli chodzi o transfery, nad którymi pracuje zarząd Jagiellonii z prezesem Cezarym Kuleszą, prawdą są doniesienia Przeglądu Sportowego o tym, ze białostocki klub stara się pozyskać lewego obrońcę BATE Borysów, Bojana Nasticia. Nie zaprzeczył temu nawet nowy trener klubu z Borysowa Witalij Żukowski.

Aby pozyskać reprezentanta Bośni i Hercegowiny, który na Białorusi jest bardzo ceniony, Jagiellonia oddelegowała serbskiego pośrednika, który od lat współpracuje z klubem z Borysowa i pozostaje w dobrych relacjach z wicemistrzem Białorusi. Żółto-Czerwoni chcieliby, aby transfer zamknął się w kwocie 150 tysięcy euro, czemu pomóc miałaby aktualna trudna sytuacja finansowa BATE.

W weekend wrócił również temat ukraińskiego pomocnika Andrija Krawczuka, którym Jaga interesowała się już przed rokiem. Były już zawodnik Olimpiku Donieck aktualnie pozostaje bez klubu, a oprócz Żółto-Czerwonych interesują się nim również dwa kluby PKO Ekstraklasy.

Problemem pozostaje kwestia zagranicznego ekwiwalentu, który trzeba by było zapłacić za 21-letniego młodzieżowego reprezentanta Ukrainy, mimo że ten nie ma ważnego kontraktu z żadnym klubem. Wg przepisów FIFA miałby on wynieść aż 250 tysięcy euro, dlatego Krawczuk wraz ze swoimi reprezentantami szuka sposobu, aby tę kwotę zdecydowanie obniżyć. Jest to warunek konieczny i jeśli to się uda, piłkarz będzie mógł trafić do Polski, najprawdopodobniej właśnie do Jagiellonii.

Jagiellonia Białystok aktualnie zajmuje w tabeli PKO Ekstraklasy siódme miejsce z dorobkiem 20 punktów zdobytych w 14 kolejkach. Rundę wiosenną Żółto-Czerwoni rozpoczną od wyjazdowego starcia z Lechią Gdańsk, które zostało zaplanowane na sobotę 30 stycznia.

Kadra Jagiellonii Białystok na zgrupowanie w Belek:

Bramkarze: Pavels Steinbors, Damian Węglarz, Xavier Dziekoński, Błażej Niezgoda.

Obrońcy: Błażej Augustyn, Bartłomiej Wdowik, Paweł Olszewski, Ivan Runje, Bogdan Tiru, Miłosz Matysik, Paweł Gierach, Bartosz Kwiecień, Jan Majsterek.

Pomocnicy: Taras Romanczuk, Przemysław Mystkowski, Maciej Makuszewski, Jesus Imaz, Fedor Cernych, Kris Twardek, Ariel Borysiuk, Jakub Orpik, Fernan Lopez, Martin Pospisil, Kamil Wojtkowski, Bartosz Bida, Mateusz Wyjadłowski.

Napastnicy: Maciej Bortniczuk, Jakub Lutostański, Jakov Puljić.

Plan sparingowy Jagiellonii:

14 stycznia – Zagłębie Lubin

17 stycznia – Radnicki Nis (Serbia)

18 stycznia – Olimpik Donieck (Ukraina)

21 stycznia – rywal do potwierdzenia