Tak mocno o Lewandowskim jeszcze nie było. "Ludzie mnie zlinczują"

Robert Lewandowski doznał kontuzji w towarzyskim spotkaniu z Turcją i z tego powodu nie mógł zagrać w pierwszym meczu reprezentacji Polski na Euro 2024. Ekipa Michała Probierza bez kapitana spisała się bardzo dobrze i postraszyła faworyzowanych rywali. Nie wystarczyło to jednak do zwycięstwa i ostatecznie Holendrzy wygrali 2:1.

Krzysztof Ratajczyk ostro podsumował Lewandowskiego

Wiele wskazuje na to, że Lewandowski wrócił do zdrowia i będzie gotowy do gry na bardzo ważne spotkanie przeciwko Austrii. Potwierdził to sam Michał Probierz na konferencji prasowej. Wydawać by się mogło, że powrót naszego najlepszego zawodnika ucieszy wszystkich. Po drugiej stronie barykady stoi były polski piłkarz Krzysztof Ratajczyk, który ostro podsumował napastnika.

- Spotkanie z Holandią było pierwszym, które oglądałem od dłuższego czasu. Na ogół nie włączam meczów reprezentacji. Bo gra w nich Lewandowski. Nie jestem jego fanem. Wiem, że na niego nie można mówić źle, ale ja mam w nosie, co można, a co nie. Uważam, że gra pod siebie, a poza tym - gdy jest na boisku, wszyscy mają mu zagrać piłkę. Nie było go z Holandią i naprawdę kibicowałem Polakom. Może nie będę mówił wszystkiego, co myślę, bo mnie ludzie zlinczują. W każdym razie - byłem ciekaw, jak reprezentacja spisze się bez Lewandowskiego i muszę przyznać, że z Holandią chłopaki zagrali dobrze. Wielu z nich pokazało odwagę, otworzyli się do gry. Może mogli pozwolić sobie na więcej, nie mieli nad sobą bata? Głośno myślę - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

Ratajczyk dodał również, że obawia się reprezentacji Austrii i wyróżnił przede wszystkim napastnika Interu Mediolan Marko Arnautovicia. - To taki austriacki Ibrahimović. Jeżeli będzie miał swój dzień, to nas zniszczy. Ale gdy się podłamie, strzeli focha, źle wejdzie w spotkanie, to jest po nim. Arnautović potrafi uderzyć, jest silny, umie się zastawić. To będzie mecz na noże - dodał były reprezentant Polski i zawodnik między innymi Rapidu i Austrii Wiedeń.

Mecz Polski z Austrią odbędzie się już w piątek o godzinie 18:00.