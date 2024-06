Kowalczyk wybrał skład na mecz z Austrią. Naprawdę powiedział to o Lewandowskim

W piątkowe popołudnie reprezentacja Polski rozegra najważniejszy mecz na Euro 2024. Po przegranej 1:2 z Holandią w pierwszym meczu Biało-Czerwoni muszą wygrać z Austrią, żeby przybliżyć się do awansu do fazy pucharowej turnieju w Niemczech. - Wiemy, w jaki sposób grają Austriacy, w jaki sposób się poruszają. Musimy poprawić elementy, które szwankowały w meczu z Holandią - zapowiadał na konferencji prasowej selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz.

Wojciech Kowalczyk nie widzi Roberta Lewandowskiego w składzie na Austrię

Przy okazji meczu z Holandią Michał Probierz potrafił zaskoczyć wszystkich składem. A jak będzie w meczu z Austrią? Do gry gotowi są Robert Lewandowski i Paweł Dawidowicz, którzy nie mogli grać w pierwszym meczu Euro 2024. Jednak nie wszyscy chcieliby ich zobaczyć od pierwszej minuty z Austrią. Jedną z takich osób jest Wojciech Kowaczyk, który na Kanale Zero przedstawił swoją wizję składu:

Wojciech Szczęsny - Jakub Kiwior, Bartosz Salamon, Jan Bednarek - Nicola Zalewski, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Taras Romańczuk, Przemysław Frankowski - Adam Buksa i Karol Świderski

Co widać po składzie Kowalczyka, to jest on nastawiony na bardziej defensywną grę poprzez obecność Slisza i Romańczuka. Nie "wystawił" też Lewandowskiego i Dawidowicza. A dlaczego Kowalczyk nie widzi sensu w grze kapitana kadry?

- Widziałem gdzieś urywek jakiegoś biegania Lewandowskiego wokół boiska. Szybciej biegają w okręgówce czy w czwartej lidze. Ludzie... On się jeszcze z nikim nie ścigał. Podejrzewam, że nie będzie go od pierwszej minuty, jeżeli w ogóle będzie. Zakładamy, że można wykorzystać potencjalnie słabszą obronę rywala, to musi być tam zawodnik przygotowany do pressingu i walki z nimi - ocenił Kowalczyk. Dlatego jego zdaniem Lewandowski i Dawidowicz nie powinni grać, bo nie będą gotowi pod względem fizycznym na intensywność gry narzuconą przez Austriaków.

To był skład reprezentacji Polski według Wojciecha Kowalczyka. A jaki skład faktycznie może wystawić Michał Probierz na mecz z Austrią? Dziennikarze Sport.pl Dominik Wardzichowski i Bartłomiej Kubiak przewidują nieco inne zestawienie:

Wojciech Szczęsny - Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz, Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Jakub Moder, Nicola Zalewski - Karol Świderski (Kacper Urbański), Robert Lewandowski.

Mecz Polska - Austria zostanie rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie w piątek 21 czerwca o godz. 18. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.