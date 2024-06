Polska musi przygotować się na najgorsze. "Wybaczcie, że posunę się tak daleko"

Zwykle, gdy próbujemy prognozować, kto w nadchodzącym meczu może zrobić Polsce krzywdę, wspominamy o skutecznym napastniku, szybkim skrzydłowym albo świetnym rozgrywającym. Ale mecz z Austrią jest pod tym względem wyjątkowy: bardziej niż magicznego zagrania konkretnego zawodnika obawiamy się taktycznego pomysłu, jaki przygotuje jej selekcjoner. A może nawet nie tyle przygotuje specjalnie pod ten mecz, co przygotowywał przez całe życie, bo Ralf Rangnick z pressingiem nie romansuje, a tworzy stały związek od kilkudziesięciu już lat. Austriacy najpewniej porwą więc Polaków w wir wszelkich odmian pressingu - na czele z rozsławionym przez ich selekcjonera "gegenpressingiem", czyli próbą jak najszybszego odzyskania piłki zaraz po stracie. Polskę czeka biegowa męczarnia, fizyczna batalia na najwyższych obrotach. Boisko na wielkim Stadionie Olimpijskim może tego dnia wydawać się wyjątkowo małe. To bowiem fundament tego, o co chodzi w futbolu selekcjonera Austrii.

Doskonale pamięta on moment, od którego to wszystko się zaczęło. Stał na środku otoczonego lasem boiska w Stuttgarcie i skrupulatnie liczył zawodników rywali. Raz, drugi, trzeci. Było ich jedenastu, ale za każdym razem, gdy tylko gra była wznawiana, znów nabierał podejrzeń, że rywale mają jednego piłkarza więcej. Był wtedy grającym trenerem szóstoligowej Viktorii Backnang i wykorzystał, że w jego okolicy na zimowym obozie pojawiło się Dynamo Kijów z Walerym Łobanowskim jako trenerem. Umówił sparing i doznał olśnienia.

Dorastał w przekonaniu, że w piłce nożnej najważniejsze są pojedynki, starcia każdego jednego piłkarza z rywalem. Niemiecka szkoła tamtych lat uczyła, że zespół musi być świetnie przygotowany fizycznie, by walczyć na całym boisku. Rangnick nagle spostrzegł, że Dynamo działa zupełnie inaczej: wybiera konkretne strefy boiska i w jednym momencie atakuje je kilkoma piłkarzami na raz. Stąd to jego błędne wrażenie, że rywale mają liczbą przewagę. Owszem - mieli, ale tylko tam, gdzie w danej chwili znajdowała się piłka. To było jego pierwsze spotkanie z pressingiem. Zakochał się od razu i nie odkochał do teraz. Dzisiaj mówią, że był pionierem „gegenpressingu" w Niemczech. Wcześniej mówili, że jest dziwakiem.

Uparty perfekcjonista

Co do stawiania ludziom pomników, Rangnick ma podobne zdanie jak Klopp: później tylko obsikują je psy i są toaletą dla ptaków. Ale gdyby jemu ktoś chciał jednak ten pomnik kiedyś zbudować, to co w ogóle napisałby na cokole? Trener? Za mało. Selekcjoner? To na razie tylko wycinek jego kariery. Dyrektor sportowy? Wciąż niewystarczające. Filozof piłkarski? Krytycy przez lata próbowali go w ten sposób uszczypnąć, więc miałoby to pejoratywny wydźwięk. Doradca piłkarski? Tak, ale w wolnych chwilach. Ekspert telewizyjny? Lata temu, na początku. Dopiero zmieszczenie tego wszystkiego, zarysowałoby obraz, kim jest Ralf Rangnick. Ale przechodzący i tak mogliby zapytać: czemu stoi tu pomnik człowieka, któremu trudno wynotować konkretne osiągnięcia?

O pomniku musiałby więc opowiadać przewodnik, który wspomniałby o jego niezwykłej wizji piłki nożnej, trendach, które wyznaczył, o wpływie na trenerów takich jak Klopp czy Nagelsmann, o piętnie odciśniętym na niemieckich klubach, zasługach dla Red Bulla, któremu napisał instrukcję obsługi nowoczesnego futbolu czy rozwoju austriackiej reprezentacji, która - mimo porażki w inauguracyjnym meczu z Francją - jest jednym z najciekawszych i najbardziej charakterystycznych zespołów na Euro 2024.

Gra tak, jakby meczową taktykę nakreślili jej marketingowcy wysoko kofeinowych napojów Red Bulla. Jej piłkarze biegają z niespożytą energię. Dolatują do rywali, jak na skrzydłach. Nie zatrzymują się nawet na chwilę, jakby w ogóle nie ubywało im sił. W meczu z Francją, mimo minimalnej przewagi w posiadaniu piłki (52 proc.), przebiegli w sumie siedem kilometrów więcej od rywali, którzy też tworzą przecież jeden z najmocniejszych fizycznie zespołów na mistrzostwach. Najciekawsza gonitwa toczyła się w środku pola. Obserwowanie z trybun Nicolasa Seiwalda, który przebiegł w tym meczu aż 11,7 km, groziło zmęczeniem od samego patrzenia. Bo pokonany przez niego dystans to jedno. Imponująca była przede wszystkim dynamika, z jaką się poruszał, liczba wykonanych zrywów i fakt, że choć cały mecz się nie zatrzymywał, to i tak w doliczonym czasie gry znalazł jeszcze siłę, by wściekle ruszyć do kontrataku.

Na taki rodzaj gry trudno byłoby się po prostu z piłkarzami umówić. Żeby męczyć się z taką przyjemnością i bezgranicznym oddaniem, potrzeba dogłębnej wiary - najpierw samego selekcjonera, a później piłkarzy - że na końcu tej męki czeka nagroda. Rangnick wierzy w to od lat. Nie wierzy właściwie w nic innego. I w Austrii spotkał wielu piłkarzy, którzy myślą o piłce tak samo, jak on. To zresztą żadne zaskoczenie, bo lata temu sam kazał według takich wartości wychowywać w Red Bullu. I to był klucz - zarówno do nawiązania współpracy Rangnicka z Austrią, jak i przeprowadzenia tak udanej rewolucji. Rangnick nie uznaje kompromisów, więc na zostanie selekcjonerem innej reprezentacji pewnie by się nie zdecydował. Na Austrię też nie zgodził się od razu. Gdy zadzwonił do niego dyrektor sportowy federacji, był tymczasowym trenerem Manchesteru United, a po sezonie miał być doradcą zarządu. Spokojna praca za dobre pieniądze.

Przede wszystkim Rangnick musiał poważnie przemyśleć, czy zdoła w pięć dni przekazać zawodnikom to wszystko, co pracując w klubach, przekazywał w kilka tygodni. Gdyby uznał, że to niemożliwe, nie mógłby wziąć tej pracy. Wykończyłaby go w kilka miesięcy. To uparty perfekcjonista. W dodatku jego pomysł na futbol wymaga od piłkarzy niemal doskonałej realizacji – w przeciwnym razie jest nieskuteczny. Przeszło dekadę temu już za to zapłacił zawodowym wypaleniem i stanami depresyjnymi. To wtedy odsunął się nieco od trenerskiej ławki i zaczął częściej bywać w gabinetach jako dyrektor od rozmaitych spraw.

Red-Bull dodał skrzydeł austriackiej piłce

Nad propozycją federacji zastanawiał się dwa dni. Kluczowe było właśnie to, że miał już przetarcie w austriackiej piłce z czasów, gdy był dyrektorem sportowym Red-Bulla Salzburg, a później RB Lipsk, gdzie nadal był związany z austriackim koncernem. Poza tym, zakres obowiązków, które miał, zawsze wykraczał daleko poza typowy dla tych funkcji. Odpowiadał i za wspólną koncepcję gry wszystkich zespołów, i kierunek szkolenia piłkarzy, i zarządzanie karierami tych najzdolniejszych.

Konrad Laimer, środkowy pomocnik Austrii, wspomina rozmowę, którą odbył z Rangnickiem, gdy sam był nastolatkiem. Usiadł w jego biurze nieco przestraszony i obejrzał starannie przygotowaną prezentację, jak w następnych kilku latach ma wyglądać jego kariera. – Przebiegła dokładnie tak, jak mi to wtedy pokazał - przyznaje piłkarz Bayernu Monachium w rozmowie z Sueddeutche Zeitung. - Mało brakowało, żeby na ostatnim slajdzie napisał, że spotkamy się w reprezentacji Austrii i zagramy w mistrzostwach Europy - śmiał się w wywiadzie.

A piłkarzy takich, jak Laimer - z Red-Bullem w piłkarskim życiorysie - jest w kadrze Austrii aż jedenastu. Rangnick, wiedząc, ilu zawodników jeszcze przed pierwszym treningiem doskonale będzie znało jego pomysł na futbol i najważniejsze taktyczne założenia, zdecydował się wskoczyć w selekcjonerskie buty. I efekt rzeczywiście był natychmiastowy. Kompletnie rozbity zespół, który nie dostał się na mundial w Katarze po tym, jak w eliminacyjnej grupie okazał się słabszy od Danii, Szkocji i Izraela, a szansę w barażach zmarnował przegrywając z Walią w nieznośnym dla piłkarzy i kibiców stylu, nagle zmienił się w kipiącą energią maszynę. Już w debiucie ograł 3:0 Chorwację, a jeszcze na tym samym zgrupowaniu zdołał zremisować 1:1 z Francją. Po roku wypadło niezwykle budujące zwycięstwo 2:0 z Niemcami i znakomita seria tuż przed Euro: 2:0 ze Słowacją, 6:1 z Turcją, 2:1 z Serbią, 1:1 ze Szwajcarią, która rozpaliła nadzieję kibiców, a ekspertom kazała wskazać Austrię jako "czarnego konia".

"Jest najlepszym, co mogło przytrafić się austriackiej piłce"

Tej łatki nikt by jej nie przylepił, gdyby nie Rangnick. W Austrii mówią o nim, jak o świętym. Zstąpił do ich piłki, przywrócił radość i nadzieję, poprowadził na Euro. - Austria za Franco Fody grała podobnie, jak Polska na mistrzostwach świata. Nasz poprzedni selekcjoner też nie lubił podejmować ryzyka. Taka gra nikomu się nie podobała. Ani piłkarzom, ani kibicom. Doszło do tego, że na stadionie w Wiedniu były wolne sektory, bo ludzie nie chcieli na to patrzeć. Teraz jest zupełnie inaczej. Tak, kochamy Ralfa Rangnicka - mówili mi przed meczem Austria - Francja na przemian Stefan i Klara z Wiednia.

- Największym problemem austriackiego futbolu w ostatnim czasie było oczywiste rozminięcie się ambicji piłkarzy i selekcjonera. Doczekaliśmy się zawodników bardzo pewnych siebie, odważnych, chcących atakować, a prowadził ich trener, który był bardzo ostrożny i tylko wyczekiwał na to, co zrobi przeciwnik. Po jednym meczu wyszedł David Alaba i wprost powiedział, że nie chcą grać w ten sposób. Ralf Rangnick jest jego zupełnym przeciwieństwem – diagnozowało "11 Feunde".

Guardian przytacza historię, jak po zwycięstwie z Niemcami w listopadzie zeszłego roku, Rangnick robił zakupy w sklepie i został zauważony przez starsze małżeństwo. Kobieta podeszłą do niego, by powiedzieć, że oglądała mecz w telewizji i jeszcze nigdy nie była tak podekscytowana. Przyznała, że razem z mężem nie są kibicami, pomijali mecze kadry, do czasu aż pojawił się on. Podobnych anegdotek jest więcej. Wszystkie wyrażają jedno: wskrzeszoną nadzieję i radość w narodzie. - Jest najlepszym, co mogło przytrafić się austriackiej piłce – mówi Christopher Baumgartner.

I to bardzo precyzyjne ujęcie tematu, bo Rangnick zmienia w Austrii nie tylko pierwszą drużynę. Ma wpływ na szkolenie młodych piłkarzy i trenerów, przekonał zarząd, by część meczów reprezentacji rozgrywać na innych stadionach niż narodowy - Ernsta Happela, uczestniczył też w spotkaniach dotyczących tego, jak ten stadion wyremontować. Pressing Rangnicka nie ogranicza się bowiem tylko do boiska - od wszystkich dookoła wymaga więcej. Poprosił federację o nowych analityków, zatrudnił też doradców ds. medialnych, którzy pracują z nim i piłkarzami. Wprowadził do federacji profesjonalizm, jakiego nie było nigdy.

Niewielu się zdziwiło. Bycie selekcjonerem, które w pewnym zakresie łączy obowiązki trenerskie i dyrektorskie, wydawało się dla niego wręcz skrojone. Ale długo widzieli to wszyscy z wyjątkiem niego. Jak każdy pracoholik, pochłonięty obsesją kontroli wszystkiego i chorobliwą wręcz szczegółowością, nie wyobrażał sobie pracy bez codziennych spotkań z drużyną. Ci, którzy dobrze go znają, twierdzą jednak, że dobrze mu to zrobiło. On chyba też to czuje, skoro kilka tygodni temu odrzucił ofertę z Bayernu Monachium. Świetną, jak przyznawał, bo 'nie dość, że to wyjątkowy klub, jeden z największych w Europie, to było w nim wielu zawodników i pracowników, z którymi pracował już wcześniej, a poza tym miał walczyć o największe cele". Dużo o wierze w Rangnicka mówi to, że reprezentanci Austrii, czytając kolejne doniesienia o jego możliwym odejściu, sami do niego dzwonili i namawiali do pozostania.

- Odrzuciłem tę ofertę przede wszystkim dlatego, że nie chciałem jednocześnie być selekcjonerem Austrii i Bayernu Monachium. To trwałoby dwa i pół miesiąca. Gdybym zgodził się 1 maja i przyjął ofertę, nie zostałbym trenerem Bayernu od 15 lipca, ale od 1 maja. Nie da się tego zrobić bez cierpienia. Zainwestowaliśmy dwa lata tutaj, w Austrii, aby znaleźć się tu, gdzie jesteśmy teraz. Nie chciałem tego narażać. Jestem pewien, że każdy z moich zawodników zrozumiałby, gdybym to zrobił, ale nadal uważam, że miało to wpływ na drużynę pod względem energii i atmosfery. Piłkarze zawsze wyraźnie zauważają, czy ich trener jest nadal skupiony i zrównoważony, czy też jest rozproszony i nie jest już tak skupiony - tłumaczył Rangnick. Nic nie scaliło drużyny bardziej niż ta decyzja. Nic nie powiedziało więcej o jego zaangażowaniu i poważnym potraktowaniu sprawy.

Karabińczyk dla każdego i miejsce dla Alaby. Ralf Rangnick zaczął docierać do serc piłkarzy

Ci, którzy dobrze go znają, twierdzą, że zostanie selekcjonerem dobrze mu zrobiło. Nie chodzi nawet o to, co podkreślają wszyscy: że złagodniał, stał się spokojniejszy i zaczął bardziej zważać na słowa, przez co wydaje się mniej arogancki. W nowej roli, odsunięty na co dzień od treningu i taktycznej tablicy, zaczął bardziej doceniać znaczenie sfery mentalnej. Już wcześniej, gdy akurat nie pracował, był zapraszany przez rozmaite firmy i korporacje, by prowadził wykłady dla dyrektorów. Powtarzał im: - Żeby przekonać pracowników do swojej wizji i pociągnąć ich za sobą, trzeba - wybaczcie, że posunę się tak daleko - docierać do ich serc i umysłów. Ale sam zawsze miał z tym problem. Trafiał do głów, reszta go nie interesowała. Od początku Niemcy widzieli w nim "profesora futbolu" i narzekali, że za mało w nim "człowieka ludu".

W magazynie Sport.pl przed Euro, w tekście dotyczącym rozwoju Red Bulla, pisaliśmy, jak Rangnick wpadł do tej szufladki. "Był 1998 rok, gdy Ralf Rangnick, niezbyt znany wówczas trener drugoligowego Ulm, pojawił się w studiu telewizji ZDF, stanął przy tablicy z wyrysowanym boiskiem i z pasją przesuwał magnesy imitujące zawodników. Znienacka zasadził się na niemiecką świętość - ustawienie z "libero", czyli cofniętym środkowym obrońcą. W kilkanaście minut przekonał miliony widzów, ile korzyści daje gra czterema obrońcami w linii. Okulary, które zsuwały mu się na czubek nosa, i nieco przyduży garnitur tylko spotęgowały wrażenie, że Niemcy doczekały się profesora futbolu. Później pracował w Hannoverze, Hoffenheim i Schalke, ale łatki wybitnego teoretyka nie odkleił do dziś".

Dopiero pracując z reprezentacją zaczął zabiegać o serca piłkarzy. Kiedy Austria skończyła eliminacje Euro zwycięstwem 4:1 nad Azerbejdżanem, Rangnick zaprosił wszystkich piłkarzy i członków kadry na specjalne spotkanie. Na nim każdemu – od kapitana Davida Alaby, po kierowcę autobusu Stefana Kutsenitsa - wręczył specjalny "karabińczyk" z wygrawerowanym konturem austriackiej flagi i tajemniczą datę z czasu trwania mistrzostw Europy. – Jesteśmy zespołem. To jest tego symbol. Każdy z was może wykorzystać go jako brelok do kluczy. Ja tak używam swojego. Możecie też go po prostu wrzucić do samochodu. Chodzi o to, żebyśmy zawsze o sobie pamiętali. Nawet wtedy, kiedy się nie widujemy – mówił. Od tamtej pory to tradycja. Każdy świeżo powołany piłkarz dostaje od selekcjonera swój karabińczyk.

Ale troskę o atmosferę w zespole widać na każdym kroku. David Alaba nie mógł wystąpić na Euro z powodu poważnej kontuzji, ale z racji tego, jak ważną jest postacią, został włączony do kadry na mistrzostwa jako członek sztabu szkoleniowego. Innym razem Rangnick zdecydował się wyrzucić z kadry zawodników Rapidu Wiedeń - Niklasa Hedla i Marco Grulla, którzy zostali nagrani, jak po derbowym zwycięstwie nad Austrią śpiewają homofoniczne przyśpiewki. – Wszystko, na czym opieramy się w reprezentacji, jest diametralnie sprzeczne z tym, co zaprezentowali – powiedział.

Głównym mottem zespołu uczynił zdanie: "Trzeba odważnie myśleć, by osiągać niezwykłe rzeczy". Sam w wywiadach od lat powtarza, że w byciu selekcjonerem, trenerem, dyrektorem sportowym i doradcą prezesów klubów najbardziej kręci go zamienianie rzeczy niemożliwych w możliwe. Jeśli pokona Polskę, będzie miał okazję, by to uczynić po raz kolejny.