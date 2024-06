Godziny do meczu, Austriacy trąbią o Lewandowskim. "Coraz rzadziej"

0 - tyle punktów po pierwszym meczu na Euro 2024 ma reprezentacja Polski, która w niedzielne popołudnie przegrała z Holandią 1:2. Mimo porażki drużyna Michała Probierza zaprezentowała ciekawy, ofensywy styl gry, przez co kibice i eksperci są pełni nadziei, że w piątek uda się pokonać Austrię. Austrię, która postawiła się Francuzom, jednak podobnie jak biało-czerwoni przegrała pierwszy mecz na mistrzostwach Europy. Teraz dla obu drużyn liczy się tylko jedno - zwycięstwo.

Austriacy piszą o meczu z reprezentacją Polski. "Wszystko albo nic"

- Jesteśmy zespołem, który stworzył fantastyczną grupę ludzi i dlatego trzeba to jutro potwierdzić na boisku - mówił wprost selekcjoner naszej kadry podczas czwartkowej konferencji prasowej. Emocje związane z meczem przeciwko Austrii są ogromne zarówno w Polsce, jak i w kraju naszych rywali. Tamtejsze media chętnie rozpisują się o ekipie Probierza, a przede wszystkim o powrocie Roberta Lewandowskiego po kontuzji.

"Gwiazda i kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski, wraca do gry po urazie mięśniowym. - Ale to nie zmieni tak bardzo ich stylu gry. Podstawowa formacja będzie taka sama, jak zawsze - przewiduje Rangnick. Selekcjoner spodziewa się, że Karol Świderski zagra jako drugi napastnik obok Lewandowskiego i zakłada trzy lub pięcioosobową obronę" - napisano na portalu Krone.at.

"Wszystko albo nic. W piątek o godz. 18.00 Austria zagra decydujący mecz z Polską na Euro 2024. Zwycięzca meczu może liczyć na awans do 1/8 finału. Kto przegra, może zarezerwować sobie bilet do domu, jeśli Francja zremisuje z Holandią (godz. 21.00). W przypadku remisu Austriacy, aby awansować, musieliby we wtorek pokonać Holendrów. – To nie byłaby sytuacja, której byśmy chcieli – mówił Ralf Rangnick. Według selekcjonera są to tylko spekulacje, które nie miałyby teraz żadnego sensu" - opisuje serwis Kurier.

"Pozycja wyjściowa jest oczywista: po porażkach tylko zwycięstwo pomoże obu drużynom nadal odgrywać kluczowe role w grupie D. Polaków czeka zacięta walka. Przed meczem panuje bojowy ton. Dobre dni Lewandowskiego zdarzają się coraz rzadziej, nie tylko z powodów fizycznych. Mimo to kapitanowi Polaków należy się szacunek. - Potrafi strzelić gola z niemal każdej pozycji - powiedział Marcel Sabitzer" - podkreślono na łamach DerStandard.

Początek meczu Polska - Austria o godz. 18:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.