Tyle trzeba zapłacić za bilet na mecz Polska - Austria. Szaleństwo to mało powiedziane!

Z pewnością niejeden kibic reprezentacji Polski odlicza już godziny do meczu z Austrią. Porażka 1:2 z Holandią sprawiła, że drużyna Michała Probierza musi wygrać piątkowe spotkanie, aby realnie liczyć się w walce o awans do kolejnej rundy. Bez obaw można powiedzieć, że będzie to najważniejsze starcie naszej kadry na trwającym Euro 2024.

Ceny biletów na mecz Polska - Austria. Jest drogo

Bilety na mecze Polaków można było kupić już kilka miesięcy temu. Nie było to jednak takie proste, jak mogłoby się wydawać. Zainteresowanie tegorocznymi mistrzostwami Europy było ogromne, przez co tylko nielicznym udało się zgarnąć wejściówki drogą losowania. Zdecydowana większość kibiców pozostała z niczym.

Z tego powodu UEFA postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom fanów. 11 marca uruchomiono specjalną platformę "Resale Platform", na której można było odkupić bilety na mecze Euro 2024 z drugiej ręki. Kiedy normalna sprzedaż wejściówek się zakończyła, od razu można było nabyć je od innych kibiców. Już wtedy ich cena była ogromna, co zapewne odstraszyło wielu z nich. Wówczas wartość biletu np. na mecz Polska - Holandia oscylowała w granicach 1500 zł, kiedy nominalna wartość najtańszej z wejściówek na stronie UEFA wynosiła zaledwie 30 euro, czyli niecałe 130 zł.

W ostatnich dniach na jeden z portali sprzedających bilety na Euro 2024 zajrzał "Fakt". Okazuje się, że jeszcze tydzień temu bilety na starcie reprezentacji Polski z Austrią kosztowały od 290 euro (1200 złotych) do 640 euro (2800 zł). Co więcej, w dniu meczu inna z platform z wejściówkami na mecze ME nadal posiada je w swojej ofercie. Ceny najtańszych biletów na ten mecz 21 czerwca zaczynały się od ponad trzech tysięcy złotych! Za taką kwotę można nabyć wejściówkę na najbardziej oddalone trybuny obiektu Olympiastadion w Berlinie.

Za to ceny biletów na wtorkowy mecz z Francją na ten moment wahają się w granicach 1600 zł za najtańsze miejsca. Jak widać, zainteresowanie meczami kadry na Euro 2024 jest ogromne. Podobnie jak ceny biletów z drugiej ręki.