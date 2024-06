O której jest mecz Polska - Holandia? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Polacy nie są faworytami do awansu. Trudno będzie powalczyć im nawet o jeden punkt. Biało-czerwoni trafili do bardzo mocnej grupy z Holandią, Francją oraz będącą w świetnej formie reprezentacją Austrii. Nastroje wokół polskiej kadry są wprawdzie obecnie dużo lepsze niż jeszcze kilka miesięcy temu, ale mało kto spodziewa się, żeby to wystarczyło w niedzielnym meczu z Holendrami.

REKLAMA

Zobacz wideo Ależ słowa polskiego kibica z Hamburga: Ciężko się tu żyje

Mecz Polska - Holandia. O której godzinie?

Promykiem nadziei na pewno są dwa mecze towarzyskie, które nasi piłkarze zagrali tuż przed turniejem. Reprezentacja Polski pokazała w nich dużo lepszą piłkę niż jeszcze kilka miesięcy temu. Polacy wygrali z Ukrainą 3:1, a następnie pokonali Turcję 2:1. Mimo wszystko wciąż było widać duże braki. Niepewnie wygląda przede wszystkim obrona, która wciąż nie wydaje się zbyt szczelna - czasu na poprawę w tym elemencie gry już nie ma.

W meczu z Holendrami Polacy będą mieli również problemy w ataku. W pierwszym meczu na turnieju zabraknie Roberta Lewandowskiego, który doznał kontuzji w spotkaniu towarzyskim z Turcją. Trener reprezentacji Polski jest jednak pewien, że jego zawodnicy pokażą się z dobrej strony.

- Czuję bardzo duży spokój. Mam prawie 500 oficjalnych meczów jako trener. Do tego wiem, że jesteśmy dobrze przygotowani. Zawodnicy chętnie trenują, są otwarci. Też chcą stworzyć dobrą grupę i widowisko. Dlatego cieszę się, że to Euro już się zaczyna, bo to jest droga do tego, by ten zespół zrobił kolejny krok do przodu - mówił Michał Probierz w trakcie konferencji prasowej i apelował o wsparcie dla kadry.

Euro 2024. O której jest mecz Polska - Holandia? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

To będzie 20. mecz Polaków z Holendrami w historii. Po raz ostatni Biało-Czerwoni wygrali z tym rywalem... w 1979 roku. Czy w końcu uda się odwrócić losy tej rywalizacji? Dowiemy się już w niedzielę 16 czerwca o godzinie 15:00. To właśnie wtedy rozpocznie się pierwsze spotkanie reprezentacji Polski na Euro 2024. Transmisję z tego starcia przeprowadzą kanały Telewizji Polskiej: TVP 1 oraz TVP Sport. Alternatywną transmisję - w tym również bez komentarza - można obejrzeć online na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej. Kibiców, którzy nie mogą obejrzeć meczu, zachęcamy do śledzenia relacji tekstowej oraz wyniku na stronie internetowej Sport.pl, oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.