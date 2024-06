Holendrzy zupełnie zaskoczeni zachowaniem Probierza. "Miał dość"

We wrześniu 2023 roku Michał Probierz stanął przed bardzo trudnym zadaniem odbudowy reprezentacji Polski. Kibice w tej roli zdecydowanie częściej widzieli Marka Papszuna, ale Cezary Kulesza postanowił dać szansę trenerowi, którego doskonale znał z Jagiellonii Białystok. Nowy selekcjoner dał radę wywalczyć awans na mistrzostwa Europy i zdecydowanie poprawił atmosferę panującą wokół reprezentacji Polski - jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się to niewykonalne.

Holendrzy poznają Probierza. Porównali go do Louisa van Gaala

Dobra atmosfera i trochę lepsza gra nie są jednak żadnym gwarantem sukcesu na mistrzostwach Europy. Polacy trafili do bardzo trudnej grupy. W pierwszym meczu zmierzą się z Holandią. Na sobotniej konferencji prasowej tamtejsi dziennikarze trochę lepiej poznali polskiego selekcjonera. Serwis soccernews.nl relację z tego wydarzenia rozpoczyna od porównania Michała Probierza do... Louisa van Gaala.

"Polski trener przypominał trochę Louisa van Gaala na konferencji prasowej przed meczem z Holandią. Sprawiał wrażenie nadąsanego i kilkakrotnie mierzył się z pytaniami, które mu się nie podobały" - piszą Holendrzy.

Jednocześnie dziennikarze zwrócili uwagę, że konferencja rozpoczęła się z 15-minutowym opóźnieniem. "Akurat coś takiego nigdy by się nie zdarzyło van Gaalowi" - dodaje serwis, który zwraca uwagę, że Probierzowi nie podobały się pytania o Lewandowskiego. "Po trzecim pytaniu miał dość" - pisze soccernews.nl. Zauważono też wypowiedź polskiego selekcjonera o tym, że najtrudniejszym zadaniem w trakcie jego pracy z kadrą było ukrywanie wyjściowego składu przed dziennikarzami.

Holendrzy przejrzeli Probierza? Nie przekonał ich

Serwis uważa jednak, że za maską, którą przybrał Probierz na konferencji prasowej, kryje się sympatyczny człowiek i kilka razy polskiemu trenerowi nie udało się za nią schować. "Mam pomysł na to jak powinien wyglądać wyjściowy skład, piłkarze też to wiedzą. Zawodnicy przygotowywali się dobrze, ale poznają to zestawienie tuż przed meczem. Musimy działać jako zespół, nawet ci, którzy nie zagrają" - cytują selekcjonera reprezentacji Polski.

Czy Michałowi Probierzowi uda się dzisiaj zaskoczyć Ronalda Koemana? To okaże się już o 15:00. O tej godzinie biało-czerwoni rozpoczną mecz z Holandią. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.