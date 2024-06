Probierz popełnił wielki błąd? Polak "bawi się" w tej lidze. Gol za golem!

Nieco ponad rok temu po zakończeniu wypożyczenia do UD Ibiza Mateusz Bogusz został wykupiony przez Los Angeles FC z Leeds United. Błyskawicznie wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie i zaczął coraz śmielej pukać do reprezentacji Polski. Selekcjoner Michał Probierz zaznaczył, że obserwuje piłkarza, dlatego nie można było wykluczyć, że otrzyma powołanie na czerwcowe zgrupowanie kadry. Okazało się inaczej, a 22-latek potwierdza teraz, że zasługiwał na wyjazd na Euro 2024.

REKLAMA

Zobacz wideo No Scotland, no party! Szalony mecz otwarcia Euro 2024

Kolejny popis Mateusza Bogusza w MLS. Jasny sygnał dla Probierza

Ostatnie tygodnie w wykonaniu Bogusza są naprawdę doskonałe. Gdy tylko dowiedział się, że Probierz pominął go w powołaniach, wydaje się, że dostał dodatkowej motywacji. Pod koniec maja dwukrotnie trafił do siatki w rozgrywkach MLS, a po jednym z nich komentatorzy nie mogli opanować emocji.

Pomocnik w nocy z soboty na niedzielę ponownie potwierdził kapitalną formę w starciu z Orlando City. Do 80. minuty jego zespół remisował 1:1, natomiast to, co Bogusz zrobił później, było niesamowite. Na własnej połowie najpierw świetnie odebrał piłkę rywalom i zagrał do Denisa Bouanga. Ten, widząc, że nasz zawodnik wybiega na wolne pole, zagrał do niego prostopadle. Polak, mimo że miał na plecach trzech obrońców, nie wahał się i ruszył w kilkudziesięciometrowy rajd. Rywale nie byli w stanie go dogonić, a ten wpadł w pole karne i pewnym strzałem pod poprzeczkę pokonał bramkarza.

Sześć minut później wynik ustalił Bouanga i zespół Polaka zwyciężył 3:1. Tym samym awansował w ligowej tabeli na pozycję wicelidera i traci już tylko punkt do Realu Salt Lake, który ma jeden mecz rozegrany więcej. Dla naszego zawodnika był to siódmy gol w 17 spotkaniu, co sprawia, że jest drugim najlepszym strzelcem w drużynie.

Niewątpliwie 22-latek daje kolejny sygnał selekcjonerowi Probierzowi, że zasługuje na szansę w reprezentacji Polski. Jeśli powołanie otrzymał teraz Kacper Urbański, to można się spodziewać, że na wrześniową Ligę Narodów, na kadrze pojawi się również Bogusz. Jest to bardzo wszechstronny zawodnik, a takich ceni sobie nasz trener. Może występować na kilku pozycjach zarówno w ataku, jak i na skrzydłach oraz nawet w środku pola.