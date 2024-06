Ależ słowa Probierza tuż przed Euro! "Ta kadra na to zasługuje"

Niedziela, godz. 15, Hamburg. To tutaj reprezentacja Polski zagra pierwszy grupowy mecz na Euro 2024 z Holandią. Kadrowicze Michała Probierza do Hamburga dotarli dopiero w sobotę po południu. Autokarem prosto na stadion, ale tylko po to, by zapoznać się z murawą, bo trening odbyli przed południem w Hanowerze.

Nie jest to standardowa praktyka, bo zazwyczaj ostatnie zajęcia odbywają się już na meczowym stadionie. Ulewne deszcze i problemy z odprowadzaniem wody na głównej płycie boiska sprawiły jednak, że ani Polska, ani Holandia nie trenowały w sobotę na Volksparkstadion. Odbyły się tutaj tylko przedmeczowe konferencje prasowe. Ta pierwsza - Michała Probierza i Piotra Zielińskiego - z lekkim opóźnieniem.

Michał Probierz: Czuję bardzo duży spokój

- Troszkę ta podróż nam się wydłużyła, mieliśmy drobne problemy na trasie - przeprosił wszystkich Piotr Zieliński, który jako pierwszy zabrał głos. Później już więcej mówił Probierz. - Czuję bardzo duży spokój. Mam prawie 500 oficjalnych meczów jako trener. Do tego wiem, że jesteśmy dobrze przygotowani. Zawodnicy chętnie trenują, są otwarci. Też chcą stworzyć dobrą grupę i widowisko. Dlatego cieszę się, że to Euro już się zaczyna, bo to jest droga do tego, by ten zespół zrobił kolejny krok do przodu - powiedział Probierz.

Selekcjoner reprezentacji Polski przed meczem z Holandią znowu pytany był o brak Roberta Lewandowskiego, też przez zagranicznych dziennikarzy. - Już odpowiadałem na to pytanie, ale powtórzę: Robert to jeden z najlepszych zawodników na świecie. Wiadomo, że będzie nam go brakować, ale tak się czasem dzieje. Inni zawodnicy muszą zrobić wszystko, by osiągnąć korzystny wynik - zaznaczył Probierz.

Probierz w sobotę - zresztą podobnie, jak wcześniej Zieliński - zaznaczał, że w kadrze panuje znakomita atmosfera. - Wszyscy skazują nas na straty. Widzi się w nas outsiderów, ale najważniejsze jest dla mnie to, że stworzyliśmy zespół. Wspierajcie nas. Wszyscy. Ta kadra na to zasługuje. Niech w niedzielę te wszystkie waśnie, które były w polskiej piłce, pójdą w zapomnienie. Niech wszyscy ubiorą biało-czerwone koszulki i z dumą patrzą na tę reprezentację - zaapelował Probierz.