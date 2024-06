Ona trzyma kciuki za porażkę Polski

Reprezentacja Polski w niedzielę rozpocznie rywalizację w Euro 2024. Na inaugurację zagramy z Holandią. Mecz na stadionie w Hamburgu rozpocznie się o godzinie 15:00. Ekipa Michała Probierza nie będzie w tym meczu faworytem. Holandia to obok Francji główny kandydat do zwycięstwa w naszej grupie. W dodatku może liczyć na wyjątkowe wsparcie.

Reprezentant Holandii przerwał przygotowania do Euro. To ona skradła mu serce

Za wygraną Holandii z pewnością będzie trzymać kciuki AnneKee Molenaar, a właściwie od niedawna AnneKee de Ligt. 24-letnia piękność tydzień temu poślubiła obrońcę naszych niedzielnych rywali, a także Bayernu Monachium Matthijsa de Ligta. Piłkarz specjalnie musiał na chwilę opuścić zgrupowanie, by stanąć na ślubnym kobiercu.

Para poznała się sześć lat temu. Molenaar od 16. roku życia pracowała jako modelka. Jak opisuje portal sportnieuws.nl, piłkarz zauważył ją na Instagramie i zaczął ją obserwować. Wkrótce oboje zaczęli ze sobą flirtować za pośrednictwem Instagrama i WhatsAppa. - Byłem naprawdę w chmurach po tej pierwszej randce - zdradził de Ligt.

Matthijs de Ligt wziął ślub tuż przed Euro. Żona wszystko wyjaśnia: "Musieliśmy wszystko przełożyć"

Zawodnik Bayernu oświadczył się jej rok temu podczas wakacji w Grecji. W zeszłą sobotę para wzięła ślub cywilny, a zdjęcia z uroczystości natychmiast pojawiły się mediach społecznościowych. - To właściwie zabawne, ponieważ sposób, w jaki przebiegły przygotowania do naszej ceremonii cywilnej, jest dobrym przykładem naszej ogólnej relacji. Pierwotnie chcieliśmy się pobrać pod koniec maja. Ale nagle wydawało się, że Matthijs może dotrzeć do finału Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Dlatego w ostatniej chwili musieliśmy wszystko przełożyć - opowiedziała AnneKee w rozmowie z magazynem "Vogue".

Kobieta w wieku 22 lat zrezygnowała z kariery modelki. Studiowała prawo, a jej matka chciałaby, by w przyszłości przejęła jej kancelarię prawną. Na razie znana jest przede wszystkim jako influencerka. Z futbolem związana jest zaś praktycznie od urodzenia. Jej ojcem jest bowiem były piłkarz Ajaksu Amsterdam czy Feyenoordu Rotterdam Keje Molenaar, który w reprezentacji Holandii zanotował dwa występy.