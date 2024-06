Kluczowe wieści dla Polski. Konferencja reprezentacji Polski przed Holandią

Reprezentacja Polski przygotowuje się do udziału w Euro 2024. "Koszulki, plakaty, czapki, piłki, szaliki. Dosłownie wszystko, bo jeden z kibiców zdjął nawet buta, by podpisał go Robert Lewandowski. Ale nie tylko kapitan reprezentacji Polski wzbudzał zainteresowanie podczas pierwszego treningu kadry w Hanowerze" - relacjonowali Bartłomiej Kubiak i Dominik Wardzichowski, korespondenci Sport.pl z Niemiec.

Przed startem turnieju nastroje w polskiej kadrze mącą przede wszystkim kontuzje. Wiadomo, że w meczu z Holandią nie wystąpi Robert Lewandowski, który zmaga się z urazem mięśnia dwugłowego uda. I choć selekcjoner Holendrów Ronald Koeman miał co do tego wątpliwości, to słowa Michała Probierza i Cezarego Kuleszy nie pozostawiają w tej sprawie złudzeń.

- Jeśli Koeman nie wierzy, że Robert nie zagra z Holandią, niech zadzwoni sobie do Barcelony - stwierdził Probierz. - Chciałbym, żeby trener Koeman się rozczarował, ale to niemożliwe. Chcielibyśmy, żeby tej kontuzji Roberta nie było - dodał Kulesza.

Poza Lewandowskim z dolegliwościami zmagali się Taras Romanczuk, Paweł Dawidowicz oraz Karol Świderski. Dosyć niepokojąca była sytuacja napastnika, który celebrując bramkę zdobytą w meczu z Turcją (2:1), niefortunnie upadł i musiał zostać zmieniony. Chociaż wydaje się, że powinien być do dyspozycji Probierza na spotkanie z Holendrami.

Stan zdrowia napastnika będzie zapewne jednym z głównych wątków konferencji prasowej z jego udziałem. Poza nim na pytania dziennikarzy będzie odpowiadał Tymoteusz Puchacz. Początek czwartkowej konferencji prasowej reprezentacji Polski o godzinie 10:45.

Konferencja prasowa reprezentacji Polski z udziałem Karola Świderskiego i Tymoteusza Puchacza

Dla Puchacza mistrzostwa Europy będą o tyle wyjątkowe, że na co dzień gra na niemieckich boiskach. Ostatni sezon spędził na wypożyczeniu z Unionu Berlin do Kaiserslautern, gdzie szło mu naprawdę dobrze (36 meczów, jeden gol, 13 asyst). Ale nie wie, czy tam zostanie. - Sam jestem ciekawy co do mojej przyszłości, co się wydarzy. (...) W Niemczech podobają mi się pełne trybuny i kult kibicowania - powiedział.

Następnie został zapytany o to, jak czuje się jako "Atmosferić", czyli gracz odpowiedzialny za atmosferę w drużynie. Zanim odpowiedział, parsknął śmiechem. - Dużo mnie widać na vlogach (Łączy nas piłka - red.), ale nie tylko ja jestem od atmosfery. Kolega Karol też jest w tym świetny - odparł, wskazując na Świderskiego.

Napastnik odpowiedział na pytania dotyczące jego sytuacji zdrowotnej. - Mam nadzieję, że zagram z Holandią. Wszystko zależy od naszego sztabu medycznego. Pracujemy, walczymy. Wszystko się fajnie goi, w środę wybiegłem na boisko, trochę pobiegałem i poćwiczyłem. Dwie najbliższe doby będą najważniejsze - zdradził. I przypomniał, że problemy z kostką miał już w trakcie sezonu. W czwartek dalej będzie trenował indywidualnie, ale z większym obciążeniem.

27-latek również został zapytany o przyszłość klubową, jest bowiem tylko wypożyczony do Hellasu z Charlotte FC. - Nie wiem, co ze mną będzie. Hellas pewnie będzie próbował mnie wykupić, ale na razie się na tym nie skupiam - oznajmił.

Obaj piłkarze byli zgodni co do tego, jak widzą spotkanie z Holandią. - Liczę, że będzie podobne do meczów towarzyskich. Ten styl się klaruje, uważam, że robimy postęp. I że po prostu wygramy ten mecz - stwierdził Puchacz. - Mam nadzieję, że nasz styl będzie taki sam jak w meczach towarzyskich i nie wyjdziemy przestraszeni, będziemy starać się grać ofensywną piłkę, stwarzać sytuacje i zdobywać bramki - dodał Świderski.

Mecz Polska - Holandia zostanie rozegrany 16 czerwca w Hamburgu. Potem polską kadrę czekają spotkania z Austrią (21 czerwca, Berlin) i Francją (25 czerwca, Dortmund). Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.