Są nowe informacje ws. kontuzji Lewandowskiego i Świderskiego!

Tuż po zdobyciu bramki w meczu z Turcją Karol Świderski doznał kontuzji stawu skokowego podczas celebracji. Napastnik chwilę później opuścił boisko, a pierwsze diagnozy mówiły o drobnym urazie. Niestety kilka minut później plac gry musiał opuścić także Robert Lewandowski, a pierwotnie mówiło się raczej o "prewencji" ze strony sztabu. Niestety diagnoza okazała się brutalna.

Zobacz wideo Powitanie piłkarzy Reprezentacji Polski

Co z Robertem Lewandowski i Karolem Świderskim? Nowe informacje ws. kontuzji reprezentantów Polski

U Świderskiego zdiagnozowano lekkie podkręcenie stawu skokowego, a jeszcze podczas transmisji meczu Mateusz Borek przypominał, że w minionym sezonie napastnik już wiele razu narzekał na ból kostki. Gorzej sprawa wyglądała w przypadku Lewandowskiego, bo PZPN w miniony wtorek przekazał, że kapitan reprezentacji naderwał mięsień dwugłowy uda i na pewno nie zagra w meczu z Holandią.

O ile w sprawie Świderskiego można było być spokojnym, to przypadek Lewandowskiego jest znacznie poważniejszy i przyprawia polskich kibiców o ból głowy. Teraz nowe informacje w sprawie obu napastników przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

- Z tego, co słyszę, sztab kadry jest dość spokojny o Karola Świderskiego. Ten staw skokowy dokuczał mu już wcześniej - jeszcze w meczach ligowych Hellasu. Przy cieszynce odnowił mu się uraz, ale myślę, że do meczu z Holandią ta kostka wydobrzeje - przekonuje dziennikarz w programie "EURO Insajder".

A co z Lewandowskim? Tutaj informacje też są dość pozytywne. - Sztab medyczny kadry robi wszystko, aby doprowadzić Lewandowskiego do zdrowia na starcie z Austrią. Snajper korzysta między innymi z kriokomory, co ma przyspieszyć rekonwalescencję. Dziś zostanie w hotelu pod opieką fizjoterapeuty i nie będzie go na treningu kadry - przekazał. Kolejne wieści o stanie zdrowia Lewandowskiego mają pojawić się w czwartek i wówczas będzie można określić, kiedy wróci on na boisko.

Reprezentacja Polski pierwszy mecz na Euro 2024 zagra w niedzielę 16 czerwca o 15:00 przeciwko Holandii. Drugie starcie z Austrią, na które rzekomo gotowy może być Lewandowski, zaplanowano na 21 czerwca o 18:00. Cztery dni później Polaków czeka rywalizacja z Francją.