Wielka rewolucja w Wieczystej. Wychowanek Sevilli oficjalnie w klubie

Kadrowa rewolucja w Wieczystej Kraków trwa najlepsze. Zaraz po awansie do II ligi klub ogłosił rozstanie z aż 18 zawodnikami. Do Wieczystej przyszło za to już sześciu nowych graczy. Ostatni z nich podpisał kontrakt w środę. To hiszpański napastnik, wychowanek Sevilli.

3 Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl