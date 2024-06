Kulesza mówi wprost przed meczem Polaków. "Chciałbym, żeby Koeman się rozczarował"

Reprezentacja Polski niebawem rozegra pierwszy mecz na Euro 2024. We wtorek 11 czerwca dotarła do Hanoweru, gdzie ma bazę na czas turnieju, a w środę po raz pierwszy trenowała na obiektach Hannoveru 96. Poza piłkarzami i sztabem na stadionie pojawili się również przedstawiciele PZPN na czele z Cezarym Kuleszą.

Cezary Kulesza odpowiedział Ronaldowi Koemanowi ws. Roberta Lewandowskiego.

Prezes federacji udzielił wywiadu TVP Sport, w którym odniósł się do sytuacji Roberta Lewandowskiego. I rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące kontuzji napastnika, którą kwestionował choćby Ronald Koeman, selekcjoner reprezentacji Holandii.

- Chciałbym, żeby trener Koeman się rozczarował, ale to niemożliwe. Chcielibyśmy, żeby tej kontuzji Roberta nie było - przyznał. Tym samym potwierdził to, co na konferencji prasowej powiedział Michał Probierz. - Jeśli Ronald Koeman nie wierzy, że Robert nie zagra z Holandią, niech zadzwoni sobie do Barcelony - rzucił selekcjoner Polaków.

Polscy kibice mają nadzieję, że Lewandowskiego godnie zastąpią inni gracze. Liczy na to również Kulesza, który jest zbudowany postawą młodych zawodników na treningach, stających się realną konkurencją dla starszych piłkarzy. Szczególnie wyróżnił jednego z nich. - U Kacpra Urbańskiego było widać kreatywność. Świadczy o tym to podanie do Piątka (w meczu z Turcją - red.). Widać u niego ogromny potencjał - ocenił.

Szczere słowa Cezarego Kuleszy o Michale Probierzu. "Na pewno czuje niepokój"

Mimo wszystko problemy zdrowotne Lewandowskiego, a także Karola Świderskiego, Pawła Dawidowicza czy Tarasa Romanczuka mogą niepokoić. I chociaż Probierz niespecjalnie daje to po sobie poznać, to Kulesza ma swoje zdanie na ten temat. - Zauważyłem u Michała duży spokój. Znam go i wiem, że wewnętrznie na pewno czuje jakiś niepokój. Nie pokazuje tego jednak, żeby to się nie udzielało innym - wyjaśnił.

Otuchy drużynie dodają liczne zgromadzeni kibice. Prezes PZPN był nimi "zauroczony", a ich wsparcie ocenia jako "bardzo gorące". Dodał, że według szacunków konsula w okolicy może być ok. 40 tys. Polaków. A ci, którzy mieli styczność z Kuleszą, pozwolili sobie na żarty nawiązujące do alkoholowych afer wokół związku oraz kadry.