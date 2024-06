Gwiazda trafi do Bayernu. Wszystko już dogadane! "Wzięło z zaskoczenia"

Bayern Monachium po najgorszym sezonie od lat, zakończonym bez jakiegokolwiek trofeum, musi podjąć stanowcze kroki. Pierwszym było rozstanie z Thomasem Tuchelem i zatrudnienie Vincenta Kompany'ego. Kolejnymi będą zmiany w kadrze zespołu.

Bayern Monachium finalizuje transfer. To gwiazda rewelacji Bundesligi

W mediach jest pełno doniesień dotyczących tego, kto ma opuścić stolicę Bawarii, jak również kto ma tam trafić. W obu przypadkach mówi się głównie o gwiazdach, aczkolwiek ostatni ruch monachijczyków pokazuje, że interesują ich też mniej znani gracze.

Jak poinformował niemiecki dziennik "Bild", Bayern jest o krok od sfinalizowania transferu Hirokiego Ito z VfB Stuttgart. Aby go pozyskać, aktywował klauzulę odstępnego w wysokości 30 mln euro i uprzedził m.in. Tottenham. Bawarczycy mieli tę przewagę nad londyńczykami, że w przyszłym sezonie zagrają w Lidze Mistrzów. "Poza tym Ito dobrze czuje się w Niemczech ze swoją partnerką i nowo narodzonym dzieckiem" - dodał "Bild". Transakcję potwierdził również Fabrizio Romano, dodając już niemal kultowe "here we go".

Hiroki Ito zostanie piłkarzem Bayernu Monachium. Kolejne wzmocnienia w drodze

25-letni Ito to lewonożny środkowy obrońca, a gracza o takim profilu Bayern aktualnie nie posiada. W ostatnim sezonie był podstawowym zawodnikiem Stuttgartu (grał jako stoper lub lewy obrońca), rozegrał 29 meczów i zanotował dwie asysty. Wydatnie przyczynił się do tego, że drużyna z Badenii-Wirtembergii sensacyjnie została wicemistrzem kraju (rzutem na taśmę wyprzedziła Bayern) i po 15 latach wróciła do Ligi Mistrzów. Poza tym jest reprezentantem Japonii, do tej pory zaliczył 19 występów (jeden gol, dwie asysty). Mimo wszystko trudno uznać go za wielką gwiazdę, ale widocznie kierownictwo Bayernu widzi w nim duży potencjał.

"Z cyklu 'wzięło z zaskoczenia'. Hiroki Ito na mocy klauzuli wartej 30 mln euro przenosi się ze Stuttgartu do Bayernu. Bardzo dobry i wszechstronny defensor, choć już nie takich Monachium przeżuwało" - napisał na Twitterze Marcin Borzęcki, komentator Bundesligi w Viaplay.

Ito może być zatem pierwszym letnim wzmocnieniem Bayernu. I zapewne nie ostatnim, gdyż blisko przenosin do Monachium ma być także defensywny pomocnik Joao Palhinha (z Fulham). A Romano i "Bild" zgodnie twierdzą, że jednym z priorytetów jest sprowadzenie środkowego obrońcy Jonathana Taha (Bayer Leverkusen). "Mówi się, że Tah osiągnął już ustne porozumienie z klubem. Pierwszy kontakt pomiędzy Eberlem (Maxem, szefem sportu w Bayernie - red.) a dyrektorem zarządzającym Leverkusen Simonem Rolfesem miał już miejsce" - przekazał niemiecki dziennik.