Jeden kibic przebił wszystkich, gdy Lewandowski podszedł bliżej. "Spójrz"

- Bilety, bilety. Czy ktoś ma bilety? Prosimy! - krzyczeli zrozpaczeni kibice pod bramą do ośrodka treningowego akademii Hannnover 96. To przede wszystkim tutaj przez kolejne dwa tygodnie szykować formę na Euro będzie kadra Michała Probierza. Pierwszy trening odbyła w środę.

Prośby i pytania kibiców o bilety były zasadne, bo Probierz otworzył zajęcia w całości nie tylko dla dziennikarzy, ale też dla kibiców. Na trybunach miało zasiąść pierwotnie 1,5 tys. widzów, ale ostatecznie wpuszczeni zostali wszyscy - nawet ci bez biletów - czyli łącznie około 2,5 tys. osób.

Niewielki stadion akademii Hannoveru był zapełniony praktycznie do ostatniego miejsca. Kibiców biało-czerwonych było doskonale słychać już podczas konferencji prasowej, na której z dziennikarzami przed treningiem spotkali się Michał Probierz i Bartosz Slisz.

"Szymański, Fenerbahce, kocham cię"

- My chcemy gola - krzyczały dzieci na stadionie. Piłkarzy nie było jeszcze wtedy nawet na murawie. Po kilku minutach z szatni jako pierwszy wyszedł Wojciech Szczęsny, a zaraz za nim... Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski jest kontuzjowany i ma nie zagrać z Holandią, co w środę potwierdził Probierz. Mimo to pojawił się na boisku w stroju reprezentacji, by przywitać się z kibicami i zrobić sobie na murawie wspólne zdjęcie z władzami obiektu. A później jeszcze raz wyszedł do kibiców, by rozdać autografy i zapozować do zdjęć.

- Robert, spójrz tu kochany - wołali go kibice, gdy Lewandowski już stał wśród nich. Koszulki, plakaty, czapki, piłki, szaliki. Do podpisu dostał dosłownie wszystko, bo jeden z kibiców zdjął nawet buta. - Już mnie boli ręka - uśmiechał się kapitan reprezentacji, ale cierpliwie i powoli przechodził dalej i tak samo, jak pozostali kadrowicze, podpisywał kibicom kolejne rzeczy. Włącznie z selekcjonerem Probierzem. - Wszyscy chcą koszulki piłkarzy, a ja chcę bluzę trenera - powiedziała jedna z kibicek. - A ja gacie - zażartowała pani w średnim wieku.

Lewandowski w środę nie był jedynym fetowanym piłkarzem. - Szymański, Fenerbahce, kocham cię - krzyczała z trybun grupa tureckich kibiców, która po chwili wolała też Wojciecha Szczęsnego. Chyba nie do końca świadoma, że bramkarz Juventusu jest już bardzo blisko podpisania kontraktu z arabskim Al-Nassr. - Szczęsny, come to Fenerbahce. Mourinho is waiting - usłyszał Szczęsny z trybun. I to całkiem wyraźnie, bo kadrowicze Probierza w środę w ogóle nie kryli się przed kibicami - rozgrzewkę i inne ćwiczenia wykonywali na przemian przy obu trybunach.

Trening kadry potrwał nieco ponad godzinę. Kolejne zajęcia - w czwartek o 11 - będą otwarte jedynie dla mediów przez pierwszy kwadrans. Pierwszy grupowy mecz Polska - Holandia w niedzielę o 15.