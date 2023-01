Z końcem 2022 roku Czesław Michniewicz przestał pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. W trakcie kilkunastomiesięcznej pracy w tej roli awansował do 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze, a także utrzymał się w dywizji A Ligi Narodów. Jego praca została doceniona przez IFFHS (Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu), która umieściła go w gronie 20 kandydatów do nagrody dla selekcjonera roku.

Czesław Michniewicz nie dostał żadnego głosu w plebiscycie na selekcjonera roku. Wygrał Lionel Scaloni

W minioną niedzielę ogłoszono wyniki plebiscytu na selekcjonera roku. W głosowaniu, w którym bierze udział redakcja IFFHS oraz eksperci z różnych kontynentów, Michniewicz uzyskał zero punktów. Taki sam wynik miało dziewięciu innych szkoleniowców.

Zwycięzcą okazał się Lionel Scaloni, który uzyskał 240 punktów. Na wyróżnienie zapracował podczas mistrzostw świata w Katarze, gdzie prowadzona przez niego Argentyna zdobyła złoto. Drugie miejsce z wynikiem 45 punktów zajął Dider Deschamps, selekcjoner kadry Francji, która kilka tygodni temu wywalczyła srebro mundialu. Trzeci był Walid Regragui, który uzyskał 30 punktów, doceniono go za zajęcie czwartego miejsca na MŚ z reprezentacją Maroka. To pierwszy w historii przypadek, gdy pochodzący z Afryki selekcjoner znalazł się na podium plebiscytu IFFHS.

Wyniki plebiscytu IFFHS na selekcjonera 2022 roku

1. Lionel Scaloni 240 punktów

2. Didier Deschamps 45

3. Walid Regragui 30

4. Zlatko Dalić 20

5. Hajime Moriyasu 15

6. Louis van Gaal, Gregg Berhalter 10

8. Paulo Bento, Herve Renard, Tite 5

Poza Michniewiczem zero punktów mieli: Otto Addo, Gustavo Alfaro, Graham Arnold, Aliou Cisse, Jalel Kadri, Fernando Santos, Gareth Southgate, Rigobert Song i Murat Yakin.

Wcześniej IFFHS ogłosiło też wyniki innych plebiscytów, w których nominowani byli polscy piłkarze. Najlepiej poszło Wojciechowi Szczęsnemu, który zajął szóste miejsce w głosowaniu na bramkarza roku (15 punktów). Robert Lewandowski nie zdobył żadnego punktu w plebiscycie na piłkarza roku (wygrał Leo Messi), podobnie jak Jakub Kamiński i Nicola Zalewski wśród nominowanych do nagrody dla najlepszego gracza do lat 20 (zwyciężył Jude Bellingham).