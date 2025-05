Hiszpanie od rana trąbią o Lewandowskim. Nie ma sobie równych. "Co 93 minuty"

Mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla, Superpuchar Hiszpanii. Barcelona w minionym już sezonie zgarnęła na arenie międzynarodowej wszystko, co tylko się dało. Nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie skuteczność Roberta Lewandowskiego. W samej La Liga Polak strzelił 27 goli. Nie dało mu to niestety korony króla strzelców, gdyż Kylian Mbappe w końcówce sezonu w pełni wykorzystał problemy zdrowotne i absencję Polaka w trzech meczach z rzędu, odbierając Lewandowskiemu snajperski tron (31 goli). Bokiem naszemu reprezentantowi wyszedł też słaby okres listopadowo-grudniowy, gdy trafił do siatki tylko dwa razy.

Lewandowski wiele czasu nie potrzebuje. Regularność godna pozazdroszczenia

Nie ma jednak wątpliwości, że 36-latek udowodnił, że nadal należy do grona najlepszych napastników świata. Może już nie te lata, może już nie aż taka forma, jednak wciąż Lewandowski potrafi być najlepszym strzelcem Barcelony. Oraz najbardziej regularnym. Dziennik "Mundo Deportivo" wyliczył, że nikt inny z drużyny Hansiego Flicka nie potrzebował tak niewielu minut na strzelanie kolejnych goli. Lewandowski trafił łącznie 42 razy w 52 meczach, zdobywając gola średnio co 93 minuty.

Raphinha i Yamal poza podium

To o osiem mniej niż drugi w tej klasyfikacji Ferran Torres (co 101 minut). Podium w tym zestawieniu uzupełnia pomocnik Pablo Torre, choć on tychże minut ogólnie rozegrał tylko 421, co jednak nie przeszkodziło mu w trafieniu do siatki czterokrotnie (co 105 minut). Koledzy Lewandowskiego z linii ataku, czyli Raphinha (co 137 minut) i Lamine Yamal (co 252 minuty) zajmują kolejno czwarte oraz szóste miejsce (rozdziela ich Dani Olmo).

Mimo takiej skuteczności i regularności Polaka hiszpańskie media w większości są przekonane, że Barcelona powinna już sprowadzić jego następcę, jako że nasz rodak młodszy się nie robi. Nie ma tajemnicy w tym, że głównym celem transferowym Katalończyków jest Luis Diaz z Liverpoolu. Kolumbijczyk to co prawda przede wszystkim skrzydłowy, ale grywał ustawiany również jako nieco fałszywa dziewiątka.

Top 7 najefektywniejszych strzelców Barcelony: