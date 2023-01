Iskrzy we Francji. Prezes związku uderzył w Zidane'a. Odpowiedź Mbappe

Didier Deschamps podpisał nowy kontrakt. Tym samym kończy się saga związana z szukaniem nowych kandydatów na stanowisko selekcjonera reprezentacji Francji. Prezes Noel Le Graet kolejny razu zaufał doświadczonemu szkoleniowcowi.

- Francuska Federacja Piłki Nożnej i jej prezes Noel Le Graet mają przyjemność ogłosić przedłużenie kontraktu Didiera Deschampsa jako selekcjonera francuskiej drużyny narodowej do czerwca 2026 roku - czytamy w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na Twitterze. Tym samym dalej bez pracy pozostaje Zinedine Zidane, który miał być głównym rywalem obecnego szkoleniowca kadry. Teraz media informują, że Zidane może objąć reprezentację Brazylii.

Dzień po przedłużeniu kontraktu z Deschampsem prezes francuskiego związku Noel Le Graet udzielił wywiadu RMC Sport. Jedno z pytań dotyczyło Zidane'a i jego szans na objęcie brazylijskiej kadry. Le Graet wypowiedział się dość zgryźliwie. Nie zdziwiłbym się, gdyby tam poszedł. Ale robi, co chce, mnie to nie dotyczy. Nigdy go nie spotkałem, nigdy nie myśleliśmy o rozstaniu z Didierem. Czy zabolałoby mnie serce? Może iść, gdzie chce! Do dużego klubu, reprezentacji, choć trudno mi w to uwierzyć w jego przypadku. A gdyby Zidane chciał się ze mną skontaktować? Na pewno nie odebrałbym nawet telefonu – powiedział.

Na te słowa postanowił zareagować największy gwiazdor francuskiej reprezentacji, Kylian Mbappe. "Zidane to Francja, nie lekceważmy legendy w ten sposób…" – napisał piłkarz PSG, dając do zrozumienia, że jest zażenowany tą sytuacją.

Atmosfera wokół reprezentacji Francji nie jest w ostatnich dniach najlepsza. Choć podopieczni Didiera Deschampsa zdołali zdobyć srebrne medale na mistrzostwach świata w Katarze, media rozmawiają głównie o decyzji Karima Benzemy, który zdecydował się zakończyć reprezentacyjną karierę. Głównym tego powodem ma być postać samego selekcjonera, któremu nigdy nie było po drodze z napastnikiem Realu Madryt.

Konflikt na linii Benzema - Deschamps trwa już od dawna. Od 2015 roku, napastnik Realu Madryt pojechał z reprezentacją Francji na zaledwie jeden duży turniej - Euro 2020. W Katarze problemem okazała się kontuzja, która miała pozwolić piłkarzowi wrócić do gry od początku fazy pucharowej. Tak się jednak nie stało.

- Żałuję tego, że odszedł. Podziwiam karierę Benzemy, który miał za sobą najlepszy rok w życiu, w swojej karierze. Niestety na pierwszym czy drugim treningu doznał kontuzji. Nie obchodzi mnie, co mówi jego otoczenie. Sztab zrobił to, co było konieczne. Inaczej Giroud mógł nie grać i mogliśmy nie strzelić tylu bramek – powiedział Le Graet w rozmowie z RMC.

