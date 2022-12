Obcokrajowiec, który pracował w ekstraklasie, szykuje się na trenera kadry: To będzie zaszczyt

W czwartek, 22 grudnia Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o nie przedłużeniu - wygasającego 31 grudnia - kontraktu z dotychczasowym selekcjonerem reprezentacji Polski Czesławem Michniewiczem. Były trener Legii Warszawa wytrzymał zatem na stanowisku 11 miesięcy, osiągając w tym czasie: awans na MŚ w Katarze, utrzymanie w grupie A Ligi Narodów oraz 1/8 finału katarskiego mundialu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kwiatkowski o pożegnaniu Michniewicza: Nie chcemy wchodzić w szczegóły

Rozpoczęły się już spekulacje na temat nowego selekcjonera. Swoje CV w siedzibie PZPN złożyły już takie persony jak m.in. Marcel Koller, Paulo Bento, czy Andrea Pirlo. W kręgu zainteresowań są również polskie nazwiska oraz były trener Lecha Poznań Nenad Bjelica

Bjelica czeka na telefon z PZPN. "To jest dla mnie zaszczyt"

W ubiegłą środę Bjelica udzielił wywiadu dla "tportal", w którym został zapytany o potencjalny angaż jako selekcjoner reprezentacji Polski. 51-latek obserwuje media, dlatego wie, że jest w orbicie zainteresowań prezesów PZPN.

- W polskich mediach często przewija się moje nazwisko - rozpoczął - Nikt jednak na ten moment nie kontaktował się ze mną. Ale mogę przyznać, że jeśli już jestem wymieniany jako kandydat na selekcjonera tak wspaniałego kraju, to jest to dla mnie zaszczyt. Pracowałem tam przez dwa lata w Lechu Poznań, dlatego znam dobrze język. Nie jestem też anonimową postacią dla obywateli tego kraju. Czekam. Jeśli nadejdzie taka propozycja, to oczywiście, będzie dla mnie ogromnym zaszczytem i wyzwaniem, aby poprowadzić reprezentację Polski - zakończył.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Bjelica pracował w Polsce w latach 2016-2018, kiedy był pierwszym trenerem Lecha Poznań. Z "Kolejorzem" nie udało mu się sięgnąć po mistrzostwo kraju, jednak mimo to zapadł w pamięci kibiców. Od sierpnia Chorwat jest wolnym trenerem. Ostatnio prowadził zespół NK Osijek.

Eliminacje do mistrzostw Europy już niedługo. Cel jest jeden

Piłkarze reprezentacji Polski po raz kolejny wybiegną na murawę 24 marca 2023 roku, kiedy na stadionie Fortuna Arena w Pradze rozpoczną eliminacje do Euro 2024. W pierwszym spotkaniu podejmiemy oczywiście reprezentację Czech. Robert Lewandowski i spółka w grupie E zmierzą się również z Mołdawią, Albanią i Wyspami Owczymi.

Najbliższe mistrzostwa Europy rozpoczną się 14 czerwca 2024 roku. Cały turniej zostanie rozegrany na 10 stadionach w 10 niemieckich miastach: Berlinie, Monachium, Dortmundzie, Gelsenkirchen, Stuttgarcie, Hamburgu, Duesseldorfie, Kolonii, Lipsku oraz Frankfurcie nad Menem.