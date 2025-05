Tak nazwali Madryt. Sceny podczas mistrzowskiej fety w Barcelonie

Kibice FC Barcelony wygrali 2:0 w czwartek 15 maja mecz z Espanyolem i zapewnili sobie mistrzostwo Hiszpanii. To trzecie trofeum Dumy Katalonii w tym sezonie. Wcześniej podopieczni Hansiego Flicka sięgnęli po Superpuchar Hiszpanii i Puchar Króla. W obu meczach pokonali odwiecznego rywala - Real Madryt.

Euforia w Barcelonie i wspólne świętowanie z kibicami

Po meczu wyjazdowym z Espanyolem nie było okazji, by poświętować, bo chwilę po końcowym gwizdku włączono zraszacze, a ponadto doszło w pewnym momencie do przepychanek z piłkarzami rywali. Hansi Flick po końcowym gwizdku podbiegał do swoich piłkarzy, by jak najszybciej udali się do szatni.

Specjalną celebrację zaplanowano na piątek 16 maja. Zorganizowano przejazd odkrytym autokarem, by piłkarze mogli świętować razem z kibicami. W pojeździe nie zabrakło trofeów za wygranie Pucharu Króla i Superpucharu Hiszpanii. Sieć obiegło mnóstwo nagrań, jak kibice śpiewają m.in. "Szczęsny fumador" (Szczęsny palacz).

Zamieszanie i atak w kierunku Realu Madryt

W pewnym momencie zaczęto obrażać Real Madryt. Przypomnijmy, FC Barcelona pokonała Królewskich czterokrotnie w tym sezonie. Hiszpanie donoszą, że ogromne zamieszanie rozpętało się, jak piłkarze dołączyli do kibiców śpiewających: "Madryt, suk*****, oddaj cześć mistrzowi!".

Jak relacjonuje serwis ElDesmarque - do okrzyków dołączyli m.in. Fermin Lopez. "Zawodnik świetnie się bawił, dołączając do wszystkich przyśpiewek. Uderzał w autobus podczas śpiewania, podnosząc nawet ręce. Dołączyli do niego Inigo Martinez i Eric Garcia, siedzący bardzo blisko trofeów, a nawet śmiejący się Szczęsny" - relacjonują dziennikarze.

"Tysiące fanów towarzyszy drużynie przez całą drogę, machając flagami, śpiewając piosenki i okazując dumę z historycznego sezonu. Atmosfera była świąteczna od pierwszej minuty, z muzyką, konfetti i mnóstwem uśmiechów, również z tymi wspomnieniami z Realu Madryt. Trasa rozpoczęła się na Spotify Camp Nou o godzinie 18:00 i zakończy się na Łuku Triumfalnym przed godziną 00:00, gdzie będzie duża scena i duża strefa kibica" - informują Hiszpanie.

Ponadto serwis przypomina, że kobieca drużyna FC Barcelony nie wzięła udziału w paradzie, gdyż przygotowuje się do decydujących meczów tego sezonu: finału Ligi Mistrzów Kobiet z Arsenalem 24 maja i finału Copa de la Reina z Atlético de Madrid 7 czerwca.