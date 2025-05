Sensacyjne wieści ws. Cristiano Ronaldo

W najnowszym zestawieniu "Forbesa" Cristiano Ronaldo był najlepiej zarabiającym sportowcem w 2024 roku. Portugalczyk zarobił aż 275 mln dolarów, z czego 80 procent za samą grę w piłkę dla saudyjskiego Al-Nassr. 40-latek może niedługo wykorzystać swoją fortunę, by zainwestować w klub piłkarski, z którym rywalizował przed laty.

Cristiano Ronaldo zainwestuje w hiszpański klub? W przeszłości strzelał im gole

"Marca" poinformowała, że Cristiano Ronaldo może lada moment dołączyć do SMC Group jako jeden z inwestorów. Ta saudyjska grupa inwestycyjna niedawno przejęła UD Almerię, czyli klub zaplecza LaLiga i dawnego bywalca najwyższej klasy rozgrywkowej w Hiszpanii. Właścicielem firmy jest Mohamed Al-Khereiji, z którym Ronaldo utrzymuje bliskie relacje.

To miałoby skłonić Portugalczyka, by związać się z inwestorami i zostać współwłaścicielem klubów. Również tego hiszpańskiego, z którym rywalizował przed laty, kiedy był piłkarzem Realu Madryt. Z Almerią mierzył się siedem razy, wygrał sześć z tych spotkań i jedno zremisował, a do tego dołożył siedem goli, pięć asyst i jedną czerwoną kartkę.

SMC Group jest również właścicielem ośrodka klubu Al-Nassr, na którym rozgrywane będą mistrzostwa świata w 2034 roku. Jeśli Ronaldo faktycznie dołączy do grupy, to również "u niego" rozgrywana będzie mundialowa rywalizacja. Zdaniem Hiszpanów 40-latek właśnie z inwestycją w SMC wiąże swoje plany po karierze.

Portugalski gwiazdor już wielokrotnie pokazał, że otacza się dobrymi doradcami i inwestuje swoje pieniądze w wiele branż. Jest m.in. właścicielem wody Erakulis, czy marki CR7 zajmującej się produkcją odzieży i perfum. Piłkarz inwestuje również w branżę hotelarską, modową, technologiczną i ochronę zdrowia. Być może niedługo do tego grona dołączy również piłka nożna.