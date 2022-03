Najnowsze informacje ws. zdrowia Lewandowskiego. "Sztab jest przekonany"

Mecz Polski ze Szkocją (1:1) okazał się brutalny w skutkach dla biało-czerwonych. Z powodu urazów spotkania nie dokończył Bartosz Salamon oraz Arkadiusz Milik, natomiast Krzysztof Piątek miał po meczu zakrwawioną kostkę. Napastnik Fiorentiny ma założone siedem szwów na ścięgno Achillesa. Występ Milika i Salamona w finale baraży jest wykluczony, natomiast w przypadku Piątka jeszcze nic nie wiadomo. W piątek Mateusz Wieteska nie dokończył treningu, a Czesław Michniewicz wówczas rzucił, że "będzie trzeba powołać jeszcze 10 zawodników".

REKLAMA

Zobacz wideo Długa lista problemów Michniewicza. "Będziemy obserwować go z drżącym sercem"

Problemy Lewandowskiego z kolanem. Kapitan ma jednak zagrać ze Szwecją

Interia informuje, że Robert Lewandowski narzeka na ból więzadła w kolanie i prawdopodobnie będzie trenował indywidualnie w sobotę. Dolegliwość zdaniem sztabu nie jest jednak na tyle poważna, co oznacza, że Lewandowski ma wystąpić w meczu ze Szwecją od pierwszej minuty. Prawdopodobnie kapitan biało-czerwonych będzie w sobotę wzmacniał kolano z fizjoterapeutami, ale ostateczna decyzja zostanie podjęta dopiero przed popołudniowymi zajęciami kadrowiczów.

Podobną sytuację u Roberta Lewandowskiego mogliśmy zaobserwować w piątek. - Robert Lewandowski został w hotelu, ćwiczy na basenie i w siłowni. Po lekkim urazie, którego doznał w klubie półtora tygodnia temu, przyjechał na kadrę z małymi dolegliwościami. Chuchamy na niego, ma trening stabilizujący kolano, dlatego został w hotelu - mówił Jacek Jaroszewski, lekarz kadry, cytowany przez Bartłomieja Kubiaka na Sport.pl.

Mecz Polska - Szwecja odbędzie się we wtorek 29 marca o godzinie 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Stawką spotkania będzie awans do tegorocznych mistrzostw świata w Katarze. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.